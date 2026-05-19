又是「喪屍煙彈」！基隆毒蟲騎樓違規拒檢逃竄 撞傷行人被警壓制

林姓毒蟲違規騎車遇警攔查，在鬧區巷弄內高速竄逃，逃竄約10分鐘後，不慎撞傷72歲張姓老翁後摔車，被警方壓制在地。（記者林嘉東翻攝）

基隆市驚傳男子毒駕後，為躲避警方追緝，在市區騎車亂竄，不慎撞傷行人事件！

基隆市警一分局延平街派出所員警，昨天深夜11時騎警車巡邏至仁愛區仁一、愛六路口時，見1輛雙載的機車，違規逆向騎在騎樓上，趨前示意停車受檢；不料，該名騎士不僅不停車受檢，反狂催油門，加速逃逸。

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警方調查，該名違規騎士在鬧區巷弄內高速竄逃，約10餘分鐘後鑽進愛三路98巷口，不慎攔腰撞上1名72歲張姓老翁，張翁當場倒地受傷，林嫌也摔車。

員警見狀立即上前將該騎士強壓在地逮捕，並同步通報救護車將手腳受擦挫傷的張翁送醫，傷者經醫治後無生命危險，已返家休養。

警員查出違規騎士為有毒品前科46歲林姓男子，在他身上起獲1顆依托咪酯煙彈及1支電子煙主機；經對林嫌施以唾液快篩，檢測結果呈第二級毒品安非他命陽性反應，當場人贓俱獲。警訊後，將林嫌依涉犯公共危險及違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

第一分局分局長温基興指出，為了強力遏止毒駕、酒駕狂飆，立法院針對擴大預防性羈押適用範圍的修法，已於本月13日正式生效。被告經法官訊問後，若認為犯下毒駕、酒駕等高度危險性犯罪，且嫌疑重大、有反覆實施之虞，得裁定預防性羈押。

温基興強調，新制上路後基隆警嚴正執法「零容忍」，只要符合特定情事，一律建請檢察官向法院聲請羈押。分局自修法生效起，已建請檢察官羈押2例，其中1例獲准；對毒駕嚴正執法零容忍，以確保基隆市民交通安全。

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林姓毒蟲違規騎車遇警攔查，在鬧區巷弄內高速竄逃，逃竄約10分鐘後，不慎撞傷72歲張姓老翁後，摔車被警方壓制在地。（記者林嘉東翻攝）

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