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    首頁 > 社會

    遭冒名投放廣告詐騙 台南教育局呼籲民眾提高警覺

    2026/05/19 18:16 記者洪瑞琴／台南報導
    假台南市教育局粉專誘導加入LINE詐取個資，市府已報案。（南市教育局提供）

    假台南市教育局粉專誘導加入LINE詐取個資，市府已報案。（南市教育局提供）

    南市政府教育局近日接獲熱心民眾反映，有看到以「台南市政府教育局」名義臉書專頁投放廣告，推銷各種課程，對方並提供Line連結吸引民眾加入不明帳號，意圖詐取個資。教育局已於第一時間發布正式聲明澄清，向臉書檢舉冒名行為，通報165全民防騙網並報案，目前該冒名臉書已關閉，但LINE社群仍有假冒訊息，提醒民眾勿相信受騙。

    教育局表示，假冒「台南市政府教育局」名義於5月16日成立的臉書帳號，並無任何PO文，但卻盜用該局臉書粉專封面及頭貼照片，於臉書投放招生廣告，並試圖魚目混珠引導民眾誤加假冒教育局名義創辦的LINE帳號，藉此騙取個資。目前雖未接獲民眾反映錢財遭詐騙，但若不實資訊持續在網路散播，恐造成民眾權益受損，已向警方報案採取法律行動，並於臉書發表聲明提醒民眾。

    教育局提醒民眾，教育局並未透過粉專投放廣告招生，絕對不會以任何形式強迫推銷課程，也沒有官方LINE帳號，請認明教育局官方臉書粉專「教育花路米—台南市政府教育局」（https://www.facebook.com/tnboe）。若再看到類似冒名粉專或LINE社群，協助按下檢舉，以遏止詐騙行為，若有相關權益受損，也請報警追究。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台南市教育局澄清未投放招生廣告，提醒民眾注意。（南市教育局提供）

    台南市教育局澄清未投放招生廣告，提醒民眾注意。（南市教育局提供）

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