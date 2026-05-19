未來毒駕同車乘客也要罰！ 交通部：4面向加嚴「6月底前提草案」

交通部和警政署合作，將毒駕並列為與酒駕同樣的危險駕駛防治重點；圖為台北市警察局執行酒駕、毒駕攔檢勤務。（資料照）

酒駕致死傷人數逐年下降，新威脅是「毒駕」！政府為加強打擊毒駕，於5月11日跨部會開會研議修法加重罰責；交通部表示，擬提高累犯罰鍰、增訂乘客連坐罰、明定涉犯刑法毒駕嫌疑駕駛人施尿液採驗等4大加嚴罰則，預估6月底前預告草案。

交通部與警政署推動「毒品唾液快篩試劑檢測」執法新制，員警執行酒測勤務或攔檢時若發現疑似有毒駕疑慮，例如車內有疑似毒品、或駕駛有毒品前科、開車不穩，可現場做唾液快篩檢測，陽性後才可報檢察官許可，強制採驗尿液並移送法辦。

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吸毒後駕車是屬於嚴重危害道路交通安全的行為，同時涉犯行政罰道路交通管理處罰條例（道交條例）第35條，及刑事罰刑法第185條之3，且會優先依刑事法論處。

依據「道交條例」第35條第1項規定，毒駕機車駕駛人處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年，若載有未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2年至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。累犯或拒測者依同條其他規定另有再加重處罰，如吊銷駕駛執照。

交通部表示，近年已持續配合立法院修法加重毒駕相關罰責，並已依警政署實務執法需要完成道交條例與違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則修正，鑑於近期毒駕案件頻傳，也再於5月11日邀法務部、衛生福利部、內政部警政署等相關單位研商修正「道交條例」加嚴毒駕罰責，預計6月底前提出草案預告。

包括：提高毒駕累犯罰鍰，第2次毒駕依35條第1項所駕駛車種最高額加罰9萬元；比照酒駕強制抽血規定，明定涉犯刑法毒駕嫌疑駕駛人，對其實施非侵入式尿液採驗之相關規定；增訂毒駕同車乘客處罰；以及比照酒駕接受酒駕防制教育或酒癮治療規定，增訂違反毒駕規定受吊銷駕駛執照處分，亦應接受毒駕防制教育或毒品戒癮治療後，始得重新取得考領駕駛執照。

交通部指出，另針對提高毒駕相關刑事罰責部分，已於同一天函請法務部可再研議針對毒駕行為不得易科罰金（三振條款）、提高緩起訴附命戒癮治療比例、假釋條件及提高命強制戒癮治療比例等執行作為，共同防範惡性違規行為，警政署也可依新修正刑事訴訟法第101條之1規定對毒駕者進行預防性羈押。

交通部提到，有關內政部建議對經查獲施用毒品者，預為進行駕駛執照管理，限制其駕駛資格，相關修法建議立意良善，且有助防制毒駕情形，敬表支持推動修法方向，今年6月底前將盡速邀集相關單位研議可行做法。

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