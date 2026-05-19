不顧女移工正和老公講電話 噁男假冒移民署官員上銬性侵重判14年

台中市游姓男子佯稱移民署官員，搶走女移工手機，還上銬性侵，台中地院依強盜強制性交罪，重判14年。（記者陳建志攝）

台中市游姓男子去年透過印尼籍女移工在網路上雇用女清潔工，一名印尼籍逃逸女移工前來應徵，游男卻佯稱是移民署官員，不顧女移工正和先生講電話搶走手機，還將女子上銬恐嚇若不和他「睡覺」將直接遣返，將女移工載往汽車旅館口交、性侵得逞，女子事後報案將游男逮捕，台中地院近日審結，依強盜強制性交罪，將游男重判14年。

判決指出，游姓男子去年5月透過一名女移工，表示想以每月4萬5000元雇用外籍清潔工，一名印尼籍逃逸女移工主動聯絡，兩人相約6月1日在西屯區三信公園見面，女子上車後，游男先詢問是否是合法移工？女子告知是逃逸移工後，不顧她正和先生講電話，搶走女子手機。

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游男接著佯稱自己是移民署官員，拿手銬將她雙手銬住，恐嚇「如果不想去移民署，就要跟我睡覺，你要給我乖乖聽話」，接著將車開到一家汽車旅館，先親吻女移工嘴巴，並強迫女移工幫他口交，接著性侵得逞。

游男在台中地院審理時，坦承偽裝成移民署官員對女移工強制性交，但否認有強取手機的強盜犯行，強調當時只將手機放在擋風玻璃前，並沒有搶走手機，且事後還拿2千元給女移工。

法官審理後認為，游男為逞一己私慾，僭行公務員職權犯下本案情節嚴重，且侵害被害人身體、行動自由及性自主權甚鉅，對告訴人身心造成傷害，犯罪手段嚴重危害社會治安，惡行令人髮指，依強盜強制性交罪，重判14年。

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