台南眼科診所貨梯清潔婦身首分離亡 死者夫心碎認屍：妻子很勤勞閒不下來

66歲蘇姓清潔婦人的丈夫（左上白衣者）趕到眼科診所了解妻子遭遇不幸的經過。（民眾提供）

台南市東區林森路1家眼科診所貨梯在19日中午發生驚悚奪命事故！66歲的蘇姓清潔婦人遭貨梯猛夾，頭顱掉在1樓、身體被貨梯送上2樓慘死。死者的丈夫獲報到場哀戚地說：「妻子很勤勞、平日閒不下來，在診所工作已有7、8年，沒想到竟發生這種慘事。」

蘇婦的丈夫心碎地說，他一接到電話就獲悉妻子已經離世，趕緊搭車趕到診所，太太為人很好、很勤勞打拚，平日閒不下來，在診所做了7、8年清潔工作，太太外出工作跟家庭經濟沒有什麼關係。

請繼續往下閱讀...

對於求償問題，蘇婦丈夫無奈表示，他也不知道能求償什麼，心想讓醫院自己去處理，他透露自己因健康問題提早退休，他們的小孩子都長大了，已經外出工作。

診所的大樓管理員說，蘇婦1個人做很多工作，下班還兼差跑到附近飯店做清潔工作，事發時診所內的護理師都被嚇到崩潰大哭。

警方調查表示，因貨梯內部沒有監視器，沒有蘇婦遇害時的影像，但可以確認的是當時蘇婦1人在貨梯內，沒有其他人進入，蘇婦疑有探頭看外面的舉動，因此遭啟動的貨梯夾斷頭部身亡，研判死因無他殺、外力介入因素。警方已報請檢方相驗並通知市府勞工局與電梯公司對貨梯做深入調查、了解是否有人為疏失或是機械故障問題，釐清責任歸屬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法