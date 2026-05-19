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    搭霸王車！搭計程車竟拿玩具鈔支付 男子觸法面臨4萬罰金

    2026/05/19 16:41 記者江志雄／宜蘭報導
    金姓男子拿玩具鈔支付計程車車資被抓包，警方在他身上扣得411張玩具鈔。（記者江志雄翻攝）

    金姓男子拿玩具鈔支付計程車車資被抓包，警方在他身上扣得411張玩具鈔。（記者江志雄翻攝）

    32歲金姓男子從新北市搭計程車到宜蘭，2000元車資竟拿千元玩具鈔支付，被莊姓運將拒收，之後僅付1000元，莊男憤而載到警局報案，警方在金男身上扣得411張玩具鈔。金男搭霸王車，宜蘭地院認定犯詐欺得利罪，處拘役40日，可易科4萬元罰金。

    判決指出，去年10月25日下午，金姓男子在板橋攔停莊姓運將駕駛的計程車，指示開往宜蘭火車站，車子即將抵達目的地時，金男拿出印有「財源廣進」、「練功券」、「影視道具」、「財寶印製廠」等字樣的千元玩具鈔2張給莊男，用以支付2000元車資，供稱鈔票剛從銀行領出來，意圖蒙混過關。

    莊姓運將發現是假鈔後拒收，金男改付1000元現金，聲稱餘款要到通訊行賣手機才有錢付，莊男隨即載金男到警局報案，警方在金男身上扣得411張玩具假鈔，警訊後移送宜蘭地檢署偵查起訴。

    金男在警詢與偵查中均否認犯行，辯稱身上假鈔是打算跟朋友惡作劇的道具，支付車資時在玩手機，沒注意才隨手拿假鈔給莊姓運將，由於身上沒足夠款項支付車資，有告訴運將要賣手機，沒有欺騙之意。

    宜蘭地院承審法官認為，金男從板橋搭計程車到宜蘭，理應於搭乘前，檢視身上款項是否足夠，或在搭車前變賣手機籌款，若是上車後才發覺身上款項不足，也應誠實說明，具體提出解決方案，交付千元玩具假鈔方式，已犯詐欺得利罪，應依法論科，扣案的411張玩具假鈔，是金男供犯罪所用之物，一併宣告沒收。

    金男身上的玩具鈔，印有「影視道具」等字樣。（記者江志雄翻攝）

    金男身上的玩具鈔，印有「影視道具」等字樣。（記者江志雄翻攝）

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