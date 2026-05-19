孫安佐火槍案 檢警分析通聯再追出金主與拍攝者

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，日前被法院裁定羈押禁見2個月。（資料照）

藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，日前在社群上發布一則操作自製噴火槍的影像，引起軒然大波，孫安佐隨後遭警方拘提並遭檢方聲押獲准。警方為了釐清全案有無其他共犯，今天循線策動疑為金主的「拳願明星格鬥賽」執行長、綽號「秋偉」的邱皓偉，以及當時在場負責掌鏡拍攝的「佑子」姜姓男子，他們今天早上在警局製作完筆錄後，下午移送給檢方。

據了解，警方日前逮捕孫安佐與其經紀人陳昱中後，分析其通聯、對話紀錄，發現這起案件並非孫、陳兩人自行完成。警方循線鎖定邱、姜也有涉入，並透過管道策動他們出面，他們在今天早上前往北市警北投分局接受調查。

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據悉，孫安佐這支影片，並非近期才拍攝，而是早在4月份已拍攝完成。當時由孫安佐、陳昱中出現在畫面中，姜男掌鏡拍攝後，再疑似與邱一起負責後製、剪輯、上字幕等細節，影片經後製、討論推出時間，最後敲定在本月14日由孫安佐透過社群發布。

其中邱男被指出資2萬5千元，是本案中的「金主」，對此檢警尚未證實。警方為求慎重，將全面爬梳相關人等的金流，進一步釐清邱是否出資、支付相關報酬。

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