女客控台中LaLaport運動用品店監視器更衣全都錄 警方將業者函送偵辦

台中東區知名的LaLaport購物中心，傳出有店家監視器鏡頭，可透過更衣室內鏡子的反射，拍到更衣的過程，檢警獲報將調查釐清。（@ruby.198318/Threads授權提供）

台中東區知名的LaLaport購物中心，昨天傳出一名女客到一家運動用品店購買運動型內衣，試穿完後卻發現，店內一支監視器鏡頭，透過更衣室內鏡子的反射，可以拍到更衣的過程，向轄區警方報案後查看監視器，結果「什麼都拍到了」讓她無法接受，目前警方已通知店家及廠商到案說明，將依妨害秘密罪及妨害性隱私及不實性影像罪函請台中地檢署指揮偵辦。

一名女子在Threads爆料，昨天與閨蜜前往台中東區的LaLaport購物中心內一家運動用品店消費，閨蜜在試穿運動內衣時，敏銳察覺更衣室外的監視器鏡頭角度有異，疑似透過門板上方空隙與內部全身鏡的反射，可錄到整個更衣過程。

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該名女子當下立即向店家反映，店長卻保證監視器都是確認過，不會拍到更衣室內的畫面。但前後等了2小時，店家都未交出關鍵的換衣過程，無奈之下只好求助服務台並當場報警。

店家最後才把完整的影片交到警局，女客在女警陪同下觀看完整的監視器影像，沒想到一打開讓她當場傻眼，因為「什麼都拍到了！」，強調目前已進入司法程序，女生們任何時刻都要警惕。

台中市第三分局警方表示，獲報後已經通知店員、運動用品店總公司人員與管理監視器人員，還有購物中心管理人員到案說明，將依妨害秘密罪及妨害性隱私及不實性影像罪函請台中地檢署指揮偵辦。

店員初步表示，當初到店裡時監視器就已經裝好，監視器內容只有總公司可看到，平時只會確認監視器是否正常運作，並不會看監視器內容，並不清楚會拍攝到什麼東西，警方也同步通知該家運動用品店總公司人員製作筆錄，全案將由檢警進一步釐清。

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