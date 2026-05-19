摔壞直升機飛行員免職翻案成功 空勤總隊將提上訴

空勤總隊所屬海豚直升機2020年4月7日在小港機場落地時翻覆，王姓駕駛遭記兩大過免職，王員不服提行政訴訟，高雄高等行政法院更一審判決王男勝訴，撤銷免職處分。（資料照）

空勤總隊所屬海豚直升機2020年4月7日在小港機場落地時翻覆，王姓駕駛遭記兩大過免職，王員不服提行政訴訟，高雄高等行政法院更一審判決王男勝訴，撤銷免職處分。對此空勤總隊表示，部分內容與事實不符，為不讓行政訴訟結果而動搖維護飛安及紀律的決心，將提起上訴。

空勤總隊澄清，王員身為訓練機機長，理應嚴守紀律、完備訓練計畫與掌握各項風險因素，以確保機組人員生命及國家高價裝備安全，然王員卻罔顧飛行紀律與安全，除違規搭載共勤機關人員實施緊急科目訓練，未回應副駕駛建議，終致飛機失控嚴重毀損，不僅造成飛機修復約需3億2400萬元重大損失，遑論嚴重危害機組同仁生命安全。

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NA-103事故案的肇因，經國家運輸安全調查委員會完成調查並公布正式報告。調查結論指出，「事故機正駕駛對尾旋翼失效之特性及完整操作程序認知不足，於執行尾旋翼失效操作時，未遵守操作程序且未把握操作要領，於執行課目過程中未將雙腳置於方向操控舵板上，致使執行該課目航機右偏時，於失去水平狀態下，未能即時改正，造成主旋翼打擊道面而失控墜毀」。

空勤總隊表示，報導所稱王員係依長官職權令命操作緊急課目訓練，實為以偏概全，實施緊急課目訓練仍須遵循飛行教範，就不得實機操作部分予以排除。王員重大違失行為已構成「怠忽職守」，嚴重影響飛行紀律及任務執行，爰依規定予以2大過免職處分，係屬依法行政且符合比例原則。

針對更一審判決認為空勤總隊「管理缺失、一味卸責」見解，總隊表示無法認同，強調飛行訓練雖具風險，但飛行員個人違規操作與專業判斷錯誤為事故主因。為導正飛行紀律，避免「發生事故卻無須負責」之負面效應蔓延，總隊將備妥事證提起上訴，以正視聽。

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