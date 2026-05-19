涉假商業交流助中國統戰人士來台 共犯：受徐春鶯請託

集智顧問負責人羅穎（左）。（記者王定傳攝）

曾任民眾黨新住民委員會主委的中配徐春鶯，因涉反滲透法等罪嫌被起訴，新北地院今再度開庭，由檢、辯雙方交互詰問同案被告集智顧問負責人羅穎，其涉助中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲，假商務交流名義來台的；檢方在詰問羅穎時出示對話記錄顯示，徐曾私訊要羅安排孫到羅的公司坐坐，讓大家看看、甚至簽些意向書，以防止被告及審查，顯示徐、羅勾結造假商務交流讓孫來台；羅穎並證稱是受徐春鶯請託幫孫憲辦理申請商務入境的手續，但堅稱不知孫是「何方神聖」。

今日庭訊時，先由檢方詰問共犯羅女，她先是證稱，因友人在中國遭詐，透過徐而結識「孫主任」，因孫幫過她朋友，雙方後來進一步在上海聚餐，期間，孫的女兒及其丈夫經營的公司與她公司的部份經營項目類似，而想來台交流，但因懷孕，孫才說以顧問身分代表女兒來台，但她不知道孫的身分，以為他只是法律人。

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但檢方出示對話記錄，顯示徐在2021年間就曾傳訊給羅提及上海市民革組統「孫主任」，但羅穎則說她沒看「頭銜」，也不知道「孫主任」就是孫憲，2人是在去年6月8日才第一次見面，當對方提出來台交流時，她就交給員工辦理，自己沒插手。

不過，檢方再出示由羅所遞交的相關申請文件，顯示在去年3月3日，羅就助孫以商務交流名義申請來台；對此，羅僅表示記錯時間了，之前確實就有討論過；羅後來補充，她其實在2024年間就在一場私人餐敘上見過孫，但不知他是何方神聖，且一開始是徐春鶯提出要幫孫憲申請來台，當時曾討論以醫療或商務名義進行，因當時已無法使用醫療名義，而以商務交流名義申請。

檢方另出示對話記錄顯示，徐在6月24日傳訊給孫：「孫陷入台証已拿到，低調盡量保密」並說：「安排去公司坐坐，讓大家看看孫有來公司談項目合作，甚至簽些意向書，以防被告、被查」。

對此，羅女說幫孫辦理來台的員工後來離職，與公司產生訴訟糾紛，且當時交流敏感，擔心被拿來炒作，而告知徐、孫這次不要來了，但孫堅持這次不來，擔心以後就來不了，她諮詢後「勉強同意」，但行程表都是前員工拿網路資料修改，與她無關；她並坦言，孫只有第一天到她公司開會，之後並未照申請的行程來她公司交流。

檢方起訴時指控，徐女與羅女涉嫌明知孫憲具政治性身分，仍以集智公司名義申請讓孫來台從事商務活動，並在申請文件中填載不實內容，使對方順利取得入境許可並於去年10月來台停留。

中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明。（記者王定傳攝）

曾任民眾黨新住民委員會主委的中配徐春鶯仍在押中。（資料照）

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