發文謊稱高雄漢他病毒病例是雙北5倍 挺藍粉專翻車了

藍營側翼「Wetalk高雄」粉專發文謊稱高雄漢他病毒病例是雙北5倍，管理員遭檢調約談。 （記者黃佳琳翻攝）

為了抗衡罷韓期間成立的「Wecare高雄」臉書粉專，藍營支持者也成立粉專「Wetalk高雄」，長期替藍、白陣營發聲；近日台北爆發「安鼠之亂」，「Wetalk高雄」竟發文謊稱高雄漢他病毒病例是雙北5倍，劉姓管理員等3人被檢調約談後，劉男被檢方依違反《傳染病防治法》諭令10萬元交保，其餘2人請回。

檢調指出，「Wetalk高雄」發文指稱：「雙北出現幾隻老鼠，青鳥就像發現哥吉拉一樣天天洗版；結果真正的『台灣鼠王』，原來就在高雄」、「雙北被拍到幾隻老鼠就被講成世界末日；但高雄在陳其邁執政期間，累積病例一路衝到快20例，側翼卻安靜得像進入靜音模式」。

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「Wetalk高雄」更指稱，數據不會說謊，「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例、為雙北病例數之5倍」等不實訊息，並註明資料來源係衛生福利部疾病管制署公開資料，引發國人對漢他病毒於高雄孳生的恐慌，嚴重擾亂社會秩序。

調查局約談「Wetalk高雄」劉姓管理員等3人後，發現該篇文章是劉男所撰寫，檢察官複訊後，依違反《傳染病防治法》諭令劉男10萬元交保，其餘2人請回。

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