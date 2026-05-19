「消防魂」上身！休假遇OHCA男子 宜蘭消防員狂奔救人

消防員吳明哲昨晚偕同妻子逛街，遇到一名OHCA男子，兩夫妻合力將男子從鬼門關前拉回。（記者游明金攝）

宜蘭縣消防局宜蘭分隊消防員吳明哲昨晚偕同妻子在新月廣場家樂福逛街，聽到廣播需要醫護人員，警覺有人發生事情，隨即「拋」下太太，狂奔300公尺到美食街救人，發現1名疑因異物梗塞導致沒有呼吸心跳的中年男子，經施以CPR急救，護理師的太太結完帳後，也到現場協助急救處置，兩夫妻合力將這名男子從鬼門關拉回。

吳明哲106年到宜蘭消防分隊任職，在110年取得高級救護技術員；昨晚8點多，他與妻子在家樂福逛街購物，聽到廣播需要醫護人員，他詢問旁邊店員狀況與位置，因為手上還有待結帳物品，因此請太太先結帳，自己「消防魂」上身，狂奔到美食街事故現場，發現1名男子倒在地上，臉部發紺就是有點缺氧狀況，經評估發現，懷疑是異物梗塞導致沒有呼吸心跳。

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吳明哲說，到達前，已經有1名護理師幫忙協助貼AED（自動體外心臟電擊去顫器）及做CPR動作，他立即接手同時向消防局指揮中心回報狀況，持續4、5分鐘，一直撐到消防救護人員到場，當場有嘗試幫男子建立進階呼吸道進行插管，男子牙關緊閉沒辦法建立，就給了1隻強心針，協助打點滴，在上救護車之前，男子已經恢復頸動脈搏。

「自己是消防人員，遇有人需要協助，不管上班、休假都一定會趕到現場，不可能置之不理，太太也是醫護人員，一定可以體諒。」吳明哲表示，太太結完帳後，也趕到現場協助一些救護處置，特別稱讚他「真棒！CPR的品質很好，合格。」完全支持先生當下的反應。

「這是關鍵的4分鐘！」吳明哲指出，當患者倒地，失去心跳那一刻，約4分鐘後，心（腦）細胞就會開始壞死，如果第一時間，現場的人可以幫壓胸，維持腦部灌流有一些氧氣存在，在救護人員到場之前，腦部缺氧比較不會那麼嚴重，可以增加急救回來的成功率。

吳明哲在得知該男子到醫院後被救回，覺得很開心也很高興，是好的結果，也希望大家都有愛心，遇到民眾需要協助時，自己若有能力，當下的處置與幫忙，是很重要的關鍵。

吳明哲示範當時的搶救情況。（記者游明金攝）

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