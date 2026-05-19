女遭警逼脫衣拍照控被消極處理 高市警局：持續關懷被害人

對於員警涉偷拍案，陳其邁要求警察局有更積極作為，並深刻檢討內部管理機制，透過3項作為落實被害者保護。（高市府提供）

原任職高雄市三民一分局哈爾濱派出所的凃姓員警，涉嫌利用職權對6名女報案人偷拍及性騷被起訴，今（19）日受害者Y女出面還原遭要求脫衣拍照過程，並質疑檢警未即時蒐證、消極處理。高雄市警察局表示，尊重當事人發言並持續給予關懷和協助。

針對Ｙ之指控，凃姓員警遭被害人舉報後，當天刪除23張照片、開啟相簿42次，且執行過程中兩度關閉密錄器，但獲不起訴處分，質疑檢警未即時蒐證，讓嫌犯有機會刪除證據，痛批司法未保護受害者。

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高雄市警察局回應，本案在行政調查與刑事偵辦期間，案件受理、行政調查、申訴審議等等訊息，為求案件順利進行，相關承辦人員均持續與被害人聯繫；並主動告知相關法律權益，提供社會局轉介資源與資訊。另外，警方對於當事人的發言均予尊重，並持續關懷被害人，提供一切必要的保護與協助。

高雄市長陳其邁今早在議會答詢時則表示，要求警察局有更積極作為，並深刻檢討內部管理機制。首先，要求警察局積極協助保全證據，若查獲新事證即移請地檢署重新偵辦。其次，立即檢討並調整警局性騷審議會機制，改以外部委員為主，行政主管僅從旁協助行政調查，確保事實判斷之公正客觀。最後，所有性騷個案警局須列管追蹤進度，並請社會局主動積極聯繫，提供關懷並協助被害人法律服務及相關諮詢，確保不漏接任何被害者。

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