為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女遭警逼脫衣拍照控被消極處理 高市警局：持續關懷被害人

    2026/05/19 15:00 記者許麗娟／高雄報導
    對於員警涉偷拍案，陳其邁要求警察局有更積極作為，並深刻檢討內部管理機制，透過3項作為落實被害者保護。（高市府提供）

    對於員警涉偷拍案，陳其邁要求警察局有更積極作為，並深刻檢討內部管理機制，透過3項作為落實被害者保護。（高市府提供）

    原任職高雄市三民一分局哈爾濱派出所的凃姓員警，涉嫌利用職權對6名女報案人偷拍及性騷被起訴，今（19）日受害者Y女出面還原遭要求脫衣拍照過程，並質疑檢警未即時蒐證、消極處理。高雄市警察局表示，尊重當事人發言並持續給予關懷和協助。

    針對Ｙ之指控，凃姓員警遭被害人舉報後，當天刪除23張照片、開啟相簿42次，且執行過程中兩度關閉密錄器，但獲不起訴處分，質疑檢警未即時蒐證，讓嫌犯有機會刪除證據，痛批司法未保護受害者。

    高雄市警察局回應，本案在行政調查與刑事偵辦期間，案件受理、行政調查、申訴審議等等訊息，為求案件順利進行，相關承辦人員均持續與被害人聯繫；並主動告知相關法律權益，提供社會局轉介資源與資訊。另外，警方對於當事人的發言均予尊重，並持續關懷被害人，提供一切必要的保護與協助。

    高雄市長陳其邁今早在議會答詢時則表示，要求警察局有更積極作為，並深刻檢討內部管理機制。首先，要求警察局積極協助保全證據，若查獲新事證即移請地檢署重新偵辦。其次，立即檢討並調整警局性騷審議會機制，改以外部委員為主，行政主管僅從旁協助行政調查，確保事實判斷之公正客觀。最後，所有性騷個案警局須列管追蹤進度，並請社會局主動積極聯繫，提供關懷並協助被害人法律服務及相關諮詢，確保不漏接任何被害者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播