女駕駛轉彎打燈仍挨撞？ 網友：對付機車鑽車縫務必學會關門

駱男的機車擦痕。（記者姚岳宏翻攝）

台北市民大道二段昨下午發生交通事故，胡姓女子開車由東往西方向、準備右轉進入長安東路一段30巷時，其右前車頭與同向直行的機車左側發生碰撞，造成機車駕駛駱男與後座乘客受傷送醫，胡女則未受傷，2車駕駛均無酒駕，警方還在釐清車禍肇責，同時提醒駕駛轉彎時應注意側邊車況並禮讓直行車。

由於事故發生後，由於胡女車內的行車紀錄器沒有錄下聲音，曾遭到路人質疑，讓她懷疑自己是否忘記打方向燈；為釐清肇事責任，胡女的友人著急地在社群平台發文，尋求經過該路段的汽機車駕駛，提供後方行車紀錄器畫面，希望能還原事發經過。

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此車禍引發網友熱烈討論，許多人針對台灣的交通現況給予建議，有網友指出，即使打了方向燈，仍有許多機車騎士習慣從右側鑽車縫，因此汽車駕駛在準備右轉前的100公尺就應該提早靠右行駛，將右側空間擋住，也就是俗稱的關門技巧，逼使機車自然從左側超車，才能有效避免機車從右側強行鑽縫而發生意外。

友人也將網友的建議轉告胡女，提醒她未來轉彎務必要落實關門動作。

胡女的車禍擦痕。（記者姚岳宏翻攝）

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