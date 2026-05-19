為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女駕駛轉彎打燈仍挨撞？ 網友：對付機車鑽車縫務必學會關門

    2026/05/19 17:16 記者姚岳宏／台北報導
    駱男的機車擦痕。（記者姚岳宏翻攝）

    駱男的機車擦痕。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市民大道二段昨下午發生交通事故，胡姓女子開車由東往西方向、準備右轉進入長安東路一段30巷時，其右前車頭與同向直行的機車左側發生碰撞，造成機車駕駛駱男與後座乘客受傷送醫，胡女則未受傷，2車駕駛均無酒駕，警方還在釐清車禍肇責，同時提醒駕駛轉彎時應注意側邊車況並禮讓直行車。

    由於事故發生後，由於胡女車內的行車紀錄器沒有錄下聲音，曾遭到路人質疑，讓她懷疑自己是否忘記打方向燈；為釐清肇事責任，胡女的友人著急地在社群平台發文，尋求經過該路段的汽機車駕駛，提供後方行車紀錄器畫面，希望能還原事發經過。

    此車禍引發網友熱烈討論，許多人針對台灣的交通現況給予建議，有網友指出，即使打了方向燈，仍有許多機車騎士習慣從右側鑽車縫，因此汽車駕駛在準備右轉前的100公尺就應該提早靠右行駛，將右側空間擋住，也就是俗稱的關門技巧，逼使機車自然從左側超車，才能有效避免機車從右側強行鑽縫而發生意外。

    友人也將網友的建議轉告胡女，提醒她未來轉彎務必要落實關門動作。

    胡女的車禍擦痕。（記者姚岳宏翻攝）

    胡女的車禍擦痕。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播