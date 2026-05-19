為100元小費酒友大打出手 年輕警馳援自摔

新北市蘆洲一間居酒屋今天凌晨傳出打架，警方到場制止雙方三人，依違反社維法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲一間居酒屋今天凌晨傳出打架，警方獲報趕抵，發現為同桌酒友酒醉後，甲方李男要給服務生小費，引發酒醉的乙方吳男不滿，雙方推打，李男女性友人陳女見狀，拿起桌上啤酒罐丟向吳男，造成她頭部受傷，雙方打到店外，警方快打部隊趕抵約制、區隔雙方，雙方雖不願提告，警方依違反社維法裁罰，化解一場鬧劇。

無獨有偶，警方獲報派遣快打警力到場，但25歲張姓警員騎警用機車趕赴現場途中，行經蘆洲區中原、長安路口時，轉彎時不慎自摔，雖未與其他車輛碰撞，但張員四肢擦挫傷送醫，治療後出院返家休養，幸無大礙。

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這起居酒屋打架案發生在今天凌晨0時許，蘆洲區中原路一間居酒屋傳出酒客推打，快打警力趕抵，警方了解甲方51歲李男，友人26歲陳女，與乙方44歲吳姓男子從18日晚間6時許相約吃飯，吃了一整夜，今天凌晨雙方都喝多，李男酒後要給服務生小費，引發吳男不滿，兩人推大拉扯，陳女為保護陳男，持啤酒鋁罐丟向吳男，造成吳男頭部紅腫，事後雙方都不願提出相關告訴。

警方過濾店內監視器，發現雙方陳述屬實，雙方雖不願提告，警詢後，依社會秩序維護法第87條送辦裁罰。

警方受理本案後，25歲張姓警員騎機車趕赴現場途中，行經路口轉彎時不慎自摔，幸未與其他車輛碰撞，張員四肢擦挫傷，由救護人員送往市立三重醫院治療，經檢查無其他傷勢，已返家休養，由於分局長、副分局長都公忙，由所長前往慰問。

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