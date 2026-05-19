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    暈船代價大！網戀女網友專程飛港追愛 男淪詐騙被告判無罪

    2026/05/19 14:19 記者林嘉東／基隆報導
    蔡姓男子為追求女網友，把申辦手機門號與SIM卡給對方，不料，門號竟被詐騙集團拿去行騙。基隆地院近日審結，認為蔡男也是受害者，判決他無罪。（記者林嘉東攝）

    蔡姓男子為追求女網友，把申辦手機門號與SIM卡給對方，不料，門號竟被詐騙集團拿去行騙。基隆地院近日審結，認為蔡男也是受害者，判決他無罪。（記者林嘉東攝）

    基隆市蔡姓男子網戀女網友，被對方每天噓寒問暖，攻陷心房，替對方申辦手機門號並把SIM卡寄給對方，甚至專程飛往香港追愛；不料，門號竟被詐騙集團拿去行騙，慘遭起訴。基隆地院近日審結，認為蔡男也是受害者，判決他無罪。

    判決指出，蔡男2024年11月在網路上結識一名女網友，對方天天以「老公」、「親愛的」對他發動溫柔攻勢；隨後，女方以香港長輩需要手機為由，拜託蔡男申辦台灣大哥大門號，並傳送「香港永久性居民身份證」照片、承諾負擔月租費，甚至邀請蔡男到香港見面以卸其心防。蔡男不疑有他，申辦門號後，於超商將SIM卡寄給對方。

    詐團取得門號後，隨即綁定遊戲帳號與銀行虛擬帳戶，並在IG上冒充親友，向施姓、蔡姓民眾佯稱急需借錢，成功騙取2人各轉帳2萬元。警方循線追查，發現門號登記在蔡男名下，檢方調查後，將他提起公訴。

    法院審理時，蔡男喊冤，提出出入境資料，佐證自為了追愛，在2024年12月1日專程飛往香港，隔天發現撲空才失望返台。

    法官認為，蔡男確實是為了追女網友付出感情，且申辦月租型門號若欠費也是自己承擔，可見他當時對感情的期待大過懷疑。蔡男未能識破騙局至多僅能算過失，由於刑法幫助詐欺罪僅處罰故意犯，以查無蔡男積極犯罪證據，判決蔡男無罪；可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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