違法進口中國4300劑快篩 前新黨議員候選人二審獲緩刑

新黨籍台北市議員候選人張榮法。（資料照）

2022年九合一大選，新黨籍台北市議員候選人張榮法為規避食藥署查驗，利用配偶、親友作為人頭，從中國輸入4300劑快篩試劑，台北地檢署依違反醫療器材管理法起訴。台北地院審理後判決有期徒刑5月、得易科罰金15萬元。張榮法提起上訴，高等法院今宣判，有期徒刑3月、獲緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育2場次。

檢方起訴指出，2022年5月間，衛福部食藥署因應新冠肺炎疫情，開放民眾自國外輸入「個人自用」的快篩試劑，限每人一次且不超過100劑，但張男為規避規範，向配偶、親友等43人收取個資作為人頭，以報關名義人，從中國地區廈門寶太生物科技公司進口4300劑快篩試劑，並放置在萬華區競選總部內，無償提供到場的民眾取用。

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檢警後續接獲檢舉，指張男涉利用快篩賄賂選民，2022年12月13日前往競選總部等處搜索，確實扣得快篩試劑17箱、27盒，共1835劑快篩試劑。檢方調查，張男並非自用，又以人頭進口，依違反醫療器材管理法將他起訴。北院審理後判有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

張榮法針對一審科刑部分上訴，高院僅就一審科刑部分妥適與否進行審理；高院合議庭認定，張榮法坦承犯行，一審未審酌有利被告的量刑因子，量刑未恰，應予撤銷。

高院合議庭審酌，張榮法利用主管機關於新冠疫情期間放寬民眾自境外輸入一定數量快篩試劑，免予申請查驗登記，並應獲准領有醫療器材許可證的機會，透過他人名義取得大量快篩試劑，以便供給不特定民眾領取，損及主管機關對於醫療器材安全的審核控管，對於國民健康具有潛在性危險，所為確屬不該。

高院合議庭考量，張榮法其犯罪動機，使多數民眾得在疫情嚴重肆虐期間，取得快篩試劑使用，以檢驗自身有無染疫，究非為牟取個人經濟利益，尚無嚴懲的必要，兼衡其輸入的快篩試劑數量非微、自陳智識程度及家庭生活暨經濟狀況，以及其素行等一切情狀，量處有期徒刑3月、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育2場次。

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