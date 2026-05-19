雪隧驚魂！男子情緒失控下車步行 車道一度封閉最高罰600元

雪隧南向車道昨天下午5點多發生轎車乘客陳姓男子在避車彎下車（紅圈處）。（警方提供）

雪山隧道南向外側車道昨天下午5點多一度封閉，引發外界議論。國道警察第九大隊今天（19日）指出，一名26歲陳姓男子情緒不穩，在隧道內避車彎下車，逕自行走在路邊廊道，警方到場安撫，最後由家屬載離，陳男行為最高可處6000元罰鍰。

網友昨天傍晚搭車沿著國5南下，開到雪隧坪林端入口時，發現外側車道封閉，上社群網站PO文，「雪隧不知發生什麼事」，引起各種揣測。

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國九隊今天指出，事發地點位在國5南向18.6公里處雪隧內，陳姓男子與家人共搭白色轎車南下，途中情緒不穩，家人將車子停在避車彎時，陳男自行下車，國九隊勤務指揮中心昨天下午5點22分接獲家屬報案，派遣巡邏車到場，並通報坪林行控中心封閉雪隧南向外側車道。

警方到場安撫陳男情緒，協助他坐上家屬駕駛的轎車駛離現場，南向外側車道晚上6點15分解除管制開放通行。國九隊表示，陳男行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，即行人進入高速公路，可處3000元以上6000元以下罰鍰，將依規定製單舉發。

陳姓男子下車後行走在路邊廊道（紅圈處）。（警方提供）

陳男家屬駕駛的轎車，停到避車彎的畫面。（警方提供）

陳男下車步行時，雪隧內車輛高速行駛，現場險象環生。（警方提供）

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