海巡查扣8000萬海洛因 管碧玲：台美情資緊密合作展現

海委會主委管碧玲（左）今日與美國在台協會國土安全調查署（HSI）駐台代表Brian Sherota（右）共同出席記者會。（記者鄭景議攝）

海委會主委管碧玲今日與美國在台協會國土安全調查署（HSI）駐台代表Brian Sherota共同出席記者會，宣布在台美緊密情資合作下，半年來已成功偵破14起機場跨境運毒案，查扣市值逾台幣8000萬元的一級毒品海洛因23.3公斤，誓言不讓販毒集團有喘息機會。且海巡署今年在海域及陸域的緝毒工作成效斐然，今年迄今不到半年的時間，在海上查獲的毒品高達4公噸以上，成效斐然。

管碧玲在致詞中表示，此次台美的情資合作共分為三類模式：第一類為海巡署自行立案，因犯罪網絡複雜而通報HSI協助；第二類為HSI掌握涉台情資後通報海巡署查緝；第三類則為雙方持續交流情資、共同鎖定後合力破獲。管碧玲也透露，在雙方深入交換情資後，目前已有其他重大案件正處於最關鍵的收網階段，未來將持續擴大台美跨境共打機制，強化拒毒於境外的防線。

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針對境內新興毒品威脅，管碧玲分享自己過去在高雄市政府任職時，曾在清晨等紅燈時遭毒駕者從後方猛烈追撞，導致頸部重創而長期戴著大護頸，因此對「喪屍菸彈」等新興毒品危害感同身受。她指出，海巡署偵防分署彰化查緝隊今年1月下旬已在嘉義民宅破獲利用非列管化學物質依託咪酯酸轉化製造二級毒品的大型地下工廠，為防堵法律漏洞，海委會正與警政署積極研議，推動將依託咪酯酸等先驅原料列為第四級毒品管理。

此外，管碧玲也藉此場合向第一線衝鋒陷陣的海巡查緝同仁致上最高敬意，表示同仁們在艱辛、危險的環境中堅守崗位，心中只有國家社會的治安。她指出，海巡查緝隊同仁承擔重大責任，但其待遇與加給卻僅在第二級，甚至連刑事警察加給都沒有，她承諾政府將極力爭取更合理的待遇與刑事加給，給予基層最實質的支持與後盾，並呼籲在場同仁為基層查緝人員送上溫暖掌聲。

Brian則表示，本案是台美雙方合作共同打擊毒品犯罪的最佳典範。Brian指出，該案始於去年10月，美方收到關於高風險旅客入境台灣的重要情報後立即通報海巡署，海巡署以高度專業的態度迅速展開調查，並鎖定新北市一處旅館為重要據點，成功揭露利用多名東歐籍人體運毒者走私海洛因的國際走私網絡。此次調查最終逮捕22名嫌犯並查獲約23公斤海洛因，充分證明跨國情資交流的巨大力量，美方將持續與台灣深化安全合作關係。

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管碧玲也透露，目前已有其他重大案件正處於最關鍵的收網階段，未來將持續擴大台美跨境共打機制。（記者鄭景議攝）

美國在台協會國土安全調查署（HSI）駐台代表Brian Sherota致詞。（記者鄭景議攝）

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