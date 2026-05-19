不滿周玉蔻、蔡玉真亂爆滾床案 張淑娟：我4年沒穿衣服 高院應讓我穿回去

「晶華滾床案」女主角張淑娟，與張淑娟的辯護律師吳漢成。（記者塗建榮攝）

媒體人周玉蔻、蔡玉真4年前在節目直指中國小姐張淑娟，是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴當年「晶華滾床案」女主角，張淑娟憤而提告加重誹謗，一審台北地院判兩人各1年6月徒刑。案經上訴，高等法院今開庭結束後，張淑娟及辯護律師吳漢成接受媒體訪問；張淑娟說：「高院應該要讓我把衣服穿回去，我4年都沒有穿衣服」，她認為高院應該聽到被害人，4年來是過什麼樣的生活。

2022年9月台北市長選舉期間，周玉蔻、蔡玉真被控分別在民視節目、個人臉書揭露前中國小姐張淑娟的姓名、婚姻、職業、照片等個資，指稱張淑娟曾與蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密「是滾床單女主角」。一審台北地院將周、蔡依個資法、加重誹謗罪各判1年6月徒刑。

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張淑娟受訪表示，蔣萬安選市長和他有什麼關係？她沒參政，也不是政治人物，更沒有媒體資源，她認為高院應該聽到一個被害人，4年來是過什麼樣的生活，一個案子，連檢察官都說沒有人證物證，結果他們在高院要求傳了6個證人，全都打臉周玉蔻跟蔡玉真。

張淑娟認為，沒有人證、物證的可以講到現在，已讓中華民國的檢察官跌破眼鏡了，希望高院法官加油，司法是保護老百姓的，而不是用司法的延宕，請多個律師來折磨她。

張淑娟也感謝她的律師，遠從台東來幫她打官司，若沒有律師，她活不下去；她與蔡玉真、周玉蔻無冤無仇，不要把老百姓拉到藍綠惡鬥的紛爭，她每次開庭都覺得是被法庭凌遲，高院法官一定地院法官優秀，兩人被判1年半，違反個資可判5年以下有期徒刑，打了3折1年半很便宜，還要這樣折騰老百姓，覺得非常不好。

張淑娟的委任律師吳漢成則談到今天開庭的狀況，他表示與張皆認為損害加重，應審視收視率的部分，另外還有釐清，蔡玉真與周玉蔻同時間在不同的節目講述一樣的事情，法官也認為很奇怪，覺得這麼有默契嗎？這也是自己一開始所講的，他也質疑兩人本來就頻繁聯絡、有犯意。

張淑娟受訪，直呼自己四年沒穿衣服。（記者塗建榮攝）

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