為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    神岡轎車與機車擦撞事故 駕駛與乘客竟下車落跑

    2026/05/19 15:25 記者歐素美／台中報導
    白色轎車與機車擦撞後，車上駕駛及乘客竟全員落跑。（民眾提供）

    白色轎車與機車擦撞後，車上駕駛及乘客竟全員落跑。（民眾提供）

    今天上午6時48分，台中市神岡區和睦路一段95巷與神清路口發生轎車與女騎士擦撞後，轎車駕駛及乘客竟全員「落跑」，民眾在Threads上po文表示「整車都是外勞，一發生車禍都下車逃跑（連同司機）非常惡劣，感覺是非法外勞」；豐原警分局表示，初步調查，轎車車主為越南籍，女騎士僅手腳擦挫傷，沒有生命危險，已通知車主到案說明，將依刑法肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦。

    警方初步調查，肇事轎車車主為越南籍，但當時駕駛身分待查，該車在案發時沿神清路左轉和睦路一段95巷方向行駛，與騎機車沿神清路往中平路方向行駛的詹姓女騎（31歲士）發生碰撞，不料，轎車駕駛下車處理，反而棄車離去。

    警方到場處置，女騎士經檢測無酒精反應，僅手腳擦挫傷，沒有生命危險，警方目前已擴大調閱周邊相關錄影監視器影像，將依法通知車主到案說明，並依刑法肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦，至於確切肇事原因及詳細責任歸屬，則待進一步調查釐清。

    豐原交通分隊分隊長林文斌呼籲，駕駛人如發生交通事故致人受傷，應立即採取必要救護措施並通報警察機關處理，不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據或離開現場，違反者將處3000元以上9000元以下罰鍰，並將吊銷其駕駛執照。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播