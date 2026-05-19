神岡轎車與機車擦撞事故 駕駛與乘客竟下車落跑

白色轎車與機車擦撞後，車上駕駛及乘客竟全員落跑。（民眾提供）

今天上午6時48分，台中市神岡區和睦路一段95巷與神清路口發生轎車與女騎士擦撞後，轎車駕駛及乘客竟全員「落跑」，民眾在Threads上po文表示「整車都是外勞，一發生車禍都下車逃跑（連同司機）非常惡劣，感覺是非法外勞」；豐原警分局表示，初步調查，轎車車主為越南籍，女騎士僅手腳擦挫傷，沒有生命危險，已通知車主到案說明，將依刑法肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦。

警方初步調查，肇事轎車車主為越南籍，但當時駕駛身分待查，該車在案發時沿神清路左轉和睦路一段95巷方向行駛，與騎機車沿神清路往中平路方向行駛的詹姓女騎（31歲士）發生碰撞，不料，轎車駕駛下車處理，反而棄車離去。

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警方到場處置，女騎士經檢測無酒精反應，僅手腳擦挫傷，沒有生命危險，警方目前已擴大調閱周邊相關錄影監視器影像，將依法通知車主到案說明，並依刑法肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦，至於確切肇事原因及詳細責任歸屬，則待進一步調查釐清。

豐原交通分隊分隊長林文斌呼籲，駕駛人如發生交通事故致人受傷，應立即採取必要救護措施並通報警察機關處理，不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據或離開現場，違反者將處3000元以上9000元以下罰鍰，並將吊銷其駕駛執照。

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