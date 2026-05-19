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    首頁 > 社會

    空勤很忙 才送下雪山罹難山友 直升機再飛南湖大山救女山友

    2026/05/19 13:31 記者歐素美／台中報導
    王姓女子攀登南湖大山疑高山症發作，空勤出動直升機救援。（民眾提供）

    王姓女子攀登南湖大山疑高山症發作，空勤出動直升機救援。（民眾提供）

    空勤直升機今天上午執行吊掛獨攀雪山死亡女山友遺體下山，第二趟飛行準備載搜救人員下山時，台中市消防局獲報有女子在南湖高山症急需救援，消防局立即申請空勤直升機載搜救人員和高山症患者同時下山，節省空中救援成本。

    姚姓女山友本月1日獨攀台中市和平區雪山失蹤，搜救人員昨天早上在雪山主峰南面找到其遺體卡在200公尺深陡峭斜坡，經救人員搬運至稜線，空勤直升機今早出動吊掛遺體下山。

    台中市消防局申請直升機再出動載搜救人員下山時，今天上午9時18分又接獲報案指稱，王姓女子（51歲）於5月17日至5月19日攀登南湖大山，今天上午因出現呼吸喘現象，疑似高山症引發肺水腫，請求消防局救援，台中市消防局除派遣轄區梨山分隊1車2人前往救援，同時申請空勤總隊直升機前往南湖山屋載運王女，直升機於10時3分於清泉崗機場起飛，11時21分抵達東勢河濱公園，再由東勢消防分隊救護車載送患者前往東勢農民醫院就醫。

    消防局呼籲山友，登山前務必做好萬全準備，儘量避免獨攀，最好隨身攜帶衛星定位裝置，並宣導「登山安全三原則」，即行前準備要做足、行程風險要管理、意外發生要冷靜，讓每一次親近山林，都能安全平安返家。

    王姓女子攀登南湖大山疑高山症發作，空勤出動直升機將她載到東勢河濱公園送醫。（民眾提供）

    王姓女子攀登南湖大山疑高山症發作，空勤出動直升機將她載到東勢河濱公園送醫。（民眾提供）

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