「晶華滾床案」新證據！ 周玉蔻當庭遞手機對話 審判長直呼很精彩

被控誣指前中國小姐張淑娟涉緋聞一審被判刑1年半；媒體人周玉蔻（見圖）今19日高院二審出庭。（記者塗建榮攝）

媒體人周玉蔻、蔡玉真4年前在節目直指中國小姐張淑娟，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴當年「晶華滾床案」女主角，張淑娟憤而提告加重誹謗，一審台北地院判兩人各1年6月徒刑。案經上訴，高院後今開庭，張淑娟主張兩人有「犯意聯絡」，才會在同一天、不同節目同步爆料。未料，周玉蔻當庭突拿出手機對話紀錄當證據，審判長一看當場直呼「很精彩」，還質疑為何先前從未提出？更當庭諭知將手機內容彩色列印、留存卷證。

2022年9月台北市長選舉期間，周玉蔻、蔡玉真被控分別在民視節目、個人臉書揭露前中國小姐張淑娟的姓名、婚姻、職業、照片等個資，指稱張淑娟曾與蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密「是滾床單女主角」。一審台北地院將周、蔡依個資法、加重誹謗罪各判1年6月徒刑。

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周、蔡都主張無罪，但檢方主張，一審判刑太輕皆提起上訴，高院今開庭審理，張淑娟及其律師提出追加上訴範圍，強調起訴範圍僅及於民視53台，但152台的「辣新聞」也是同樣的內容，應被納入。但周玉蔻律師則主張，起訴及一審判決範圍僅及於53台，二審審理範圍應受約束，量刑也應為此為基礎。

蔡玉真律師則表示，蔡玉真於節目中僅發表一次言論，電視台製播則與蔡無關係。不過審判長質疑，所以對於電視的播出，講什麼就不用負責嗎？並呼籲蔡的律師別迴避此事。

由於周玉蔻與蔡玉真分別在不同的節目中講述「晶華滾床緋聞案」，周玉蔻是在民視53台節目講述，並在152台「辣新聞」聯播，蔡玉真則是與三立節目「鄭知道了」與民視53台節目同時段及錄製時講述此案。張淑娟及其律師主張兩人在節目錄製前有犯意聯絡，才會分別在不同節目講述，散布不實言論。

審判長現場勘驗蔡玉真及周玉蔻的對話紀錄，此對話紀錄是從蔡玉真的手機擷取，但周玉蔻則表示好像與她的認知不同，於是當場翻找自己的手機，並問審判長要不要看對話紀錄，當庭拿手機給審判長檢閱，沒想到審判長邊看邊說：「對話紀錄很精彩，這之前沒看過的對話，為何沒有當作證據？」並現場經過周玉蔻同意，當庭諭知工作人員將周玉蔻手機對話紀錄，以彩色列印留做證據。審判長最終訂出下次開庭時間為8月4日上午9時30分。

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