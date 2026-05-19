中警跨區200多公里追緝 破屏東市價5千萬製毒工廠

台中市警局第三分局在屏東破獲製毒工廠，起出製造「4-甲基甲基卡西酮」的毒品原料。（記者陳建志翻攝）

台中市警局第三分局去年9月底接獲線報，發現林姓男子（35歲）夥同劉姓（44歲）、鍾姓（36歲）製毒師，在屏東鄉下承租一處鐵皮屋製毒，經監控、蒐證，去年11月出動特勤維安警力，當場逮捕劉男等3人，並在現場查獲2千多包的毒咖啡包，還有製造第3級毒品「4-甲基甲基卡西酮」的2-溴-4-甲基苯丙酮、甲胺等原料，市價約5千萬元，橋頭地檢署近日偵結，將3人依製造、販賣毒品起訴。

台中市警局第三分局偵查隊長詹前祈表示，去年9月接獲線報，發現林姓男子（35歲）夥同劉姓（44歲）、鍾姓（36歲）製毒師，涉嫌在屏東承租一處鐵皮屋製毒，報請橋頭地檢署指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方跨區200多公里進行蒐證、監控，見時機成熟，去年11月20日出動高雄、屏東的維安特勤警力，前往屏東麟洛鄉的地下製毒工廠攻堅，當場逮捕

劉姓（44歲）、鍾姓（36歲）製毒師等3人。

警方並在現場查獲，毒品咖啡包共 2669 包，以及「4-甲基甲基卡西酮」的毒品先驅及化學原料2-溴-4-甲基苯丙酮結晶1盒、甲胺5桶、丙酮1桶、鹽酸溶液1罐、甲苯1罐的製毒原料和工具，初估成品、半成品市價約5千萬元。

全案經橋頭地檢署調查近日偵結，將林男、劉男和鍾男3人依製造、販賣毒品罪起訴。

台中市警局第三分局在屏東破獲製毒工廠，起出毒品咖啡包成品2669包。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法