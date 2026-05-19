高雄警逼脫衣拍照「1原因」不起訴 被害女哽咽控司法不公

受害者Y女質疑檢警未即時蒐證，讓嫌犯有機會刪除證據，痛批司法未保護受害者。（記者陳逸寬攝）

高雄市三民一分局哈爾濱派出所前凃姓員警涉嫌利用職權偷拍6名女報案人隱私部位，並以AI合成裸照，被高雄地檢署起訴、具體求刑3年6月。不過，其中一案因凃男刪除23張關鍵照片，獲不起訴處分。受害者Y女今在時代力量主席王婉諭陪同下召開記者會，哽咽還原遭要求脫衣拍照過程，質疑檢警未即時蒐證，讓嫌犯有機會刪除證據，痛批司法未保護受害者。王婉諭則要求警方交代懲處結果及後續防範、協助措施。

Y女今在王婉諭陪同下在立法院外舉行記者會，Y女還原案發狀況，當時她與友人在飯店發生衝突，飯店幫她報警，全程她坐在飯店床邊，凃姓員警進入房間後，以「避免影響其他房客」為由把門鎖上，製造兩人單獨空間，從頭到尾卻沒問她發生什麼事，卻在事後筆錄抹黑她情緒不穩、她朋友持刀威脅，但這都不是事實。

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Y女哽咽表示，事發時凃姓員警先詢問她是否受傷，她兩度回答「沒有受傷」，但對方仍要求她脫下兩件外套，她原以為警員是在協助，因此照做，沒想到對方接著要求她躺在床上、露出腋下，並對她僅穿著清涼背心與短褲的上身、鼠蹊部等部位持續拍攝，之後還要求翻身繼續拍照，凃男過程中不斷說「不好意思」，卻持不明手持儀器，長時間對臀部、大腿及私密處拍攝。

Y女說，之後又被要求站到房間角落白牆前，以45度角舉手配合正面與左右側拍攝。她質疑，卷證顯示凃男當天刪除23張照片、開啟相簿42次，且執行過程中兩度關閉密錄器，消失時間長達8分鐘，且所長跟她說不能看、凃姓員警手機只有拍攝她身分證，但另一名女王姓督導又說沒有拍攝任何她的照片，說法不同。

Ｙ女表示，案發迄今1年多快兩年，直到昨天在王婉諭關心她後，派出所才聯絡她，問她「妳到底需要社會局提供什麼協助？」，她說可能需要律師的諮詢，派出所卻回，內部需要細部討論，才能確定覺得她需不需要，讓她不禁質疑「那問我幹嘛？」更納悶自己第一時間向派出所申訴，派出所沒有第一時間蒐證，反而讓凃員有時間滅證。

Ｙ女哭訴，自己勇敢揭露站出來當吹哨者，但司法卻毫不保護受害人，人民要如何信任執法單位的正當性？質疑檢調單位是否根本在協助凃員滅證，讓他有時間刪除23張照片。

王婉諭表示，涂姓原警涉案並非單一事件，經媒體揭露至少已有6名受害者，要求高雄市政府、社會局及檢警調應出面具體說明案件處理進度與原警處置情形，警方也應清楚交代後續懲處、協助與防範措施。

受害者Y女今在時代力量主席王婉諭陪同下召開記者會，哽咽還原遭要求脫衣拍照過程。（記者陳逸寬攝）

時代力量主席王婉諭要求警方交代懲處結果及後續防範、協助措施。（記者陳逸寬攝）

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