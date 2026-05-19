疑貨櫃門沒鎖好 龜山貨車轉彎甩出大量貨物害2車擦撞

疑貨櫃門沒鎖好，桃園龜山貨車轉彎甩出大量貨物害2車擦撞。（警方提供）

桃園市龜山區忠義路二段與頂湖路口，今（19）日上午7點多，由37歲蔡姓男子駕駛的營業大貨車，但貨櫃門疑似未鎖好，在轉彎時大量貨物撞開門後散落一地，此一突發狀況導致車道縮減，後方2輛車在避讓過程發生擦撞事故，嚴重影響上班尖峰時段車輛通行，所幸並無人傷亡。

龜山交通分隊小隊長吳泰旻說明，蔡男駕駛營業大貨車上午行經忠義路二段與頂湖路口準備右轉忠義路時，後方貨櫃側門內的貨物突然散落到車道上，包括37歲顏姓男子駕駛的轎車，以及40歲曾姓男子駕駛的半聯結車，在避讓過程中發生了擦撞事故，幸未造成任何人員受傷，警方對各車輛駕駛人酒測檢查，酒測值均為0，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

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警方呼籲，駕駛人在開車上路載運貨物前，務必仔細檢查貨物是否有綁緊、固定牢固，並確認車門已經確實鎖好，以免車輛在行駛或轉彎時貨物掉落，不但會被依法開罰，更可能危及其他用路人的生命財產安全。

疑貨櫃門沒鎖好，桃園龜山貨車轉彎甩出大量貨物害2車擦撞。（警方提供）

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