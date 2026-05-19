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    首頁 > 社會

    父親病榻錄音分配財產 4姊妹告母弟討房地敗訴

    2026/05/19 13:09 記者蔡彰盛／新竹報導
    父親病榻錄音分配土地，四女兒提告主張卻遭法官打槍。（記者蔡彰盛攝）

    父親病榻錄音分配土地，四女兒提告主張卻遭法官打槍。（記者蔡彰盛攝）

    新竹李姓4姊妹主張，父親臨終前在病房錄音分配財產，將竹北房地與桃園多筆土地要給她們，提告要母親與弟弟辦理所有權移轉登記。新竹地院審理認為，錄音內容僅屬生前分產想法，不構成贈與契約，判4姊妹敗訴。

    4名女兒主張，2022年6月父親住院期間曾錄音講到財產分配，說「竹北的房子由4個女兒承擔」、「埔子頂一塊要做給4個女兒」等語。

    4名女兒認為，父親這段錄音這已構成贈與合意，父親過世後，母親卻僅將部分土地過戶給自己與兒子，未依錄音辦理，因此提告。

    母親與弟弟則說，錄音內容僅為父親初步規畫與分產想法，並無明確贈與意思表示，更未與各子女達成「贈與契約」的合意。且若真有贈與，理應交代何時辦理過戶、權狀與印鑑存放處等細節，錄音中均未提到。

    法官指出，民法第406條規定贈與屬於契約，須贈與人與受贈人意思表示合致。

    經檢視錄音逐字譯文，李父並未明確表示「生前即贈與」，也未交代移轉登記相關事項。4名女兒主張錄音與LINE傳送紀錄證明合意，卻未提出具體證據，無法證明父親的意思表示已送達並獲承諾。

    法官認為錄音像是病重之際對未來遺產分配的想法陳述，而非立即生效的贈與契約，最終駁回4名女兒請求。

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