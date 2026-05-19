向毒駕宣戰！預防性羈押等新制上路 5天送辦335件

警政署今天召開「向毒駕宣戰，打擊喪屍煙毒」成果記者會，內政部部長劉世芳在警政署署長張榮興陪同下聽取破獲個案簡報說明。（記者邱俊福攝）

警政署今天召開「向毒駕宣戰，打擊喪屍煙毒」成果記者會，強調去年底引進「唾液毒品快篩試劑」執法後，本月13日經再修正「查緝毒駕作業程序」與司法院修法列入「預防性羈押」，朝「毒駕即逮捕、移送即聲押」下，統計短短上路5天，因拒測、唾篩試劑陽性遭逮捕送辦達335件，跟去年同期僅約200件相較，凸顯第一線員警於新執法措施中，更勇於執法，也強化毒駕的嚇阻力道。

會中，內政部部長劉世芳強調，毒駕成因大部分與吸食電子煙毒（喪屍煙彈）有關，一旦駕駛人於駕車時併吸食該類電子煙毒，將迅速產生「肌躍症」及「意識不清」等症狀，進而造成車輛失控衝撞，嚴重危害道路交通安全，因此唯有自源頭加強查緝，始能機先防制毒駕發生。

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經統計，去年底引進「唾液毒品快篩試劑」執法，今年1至4月共查獲4725件毒駕案件，相較於114年同期，攔阻量能已大幅提升2.7倍；另今年1月至4月也查獲370處毒煙彈分裝場，查扣依托咪酯類煙油及粉末計148公斤，估計攔阻高達150萬顆毒煙彈流入市面。

查獲的重要案件部分，刑事警察局偵三大隊第一隊今年1月14日從印度寄來夾藏2公斤依托咪酯的國際毒郵包案件，擴大溯源追查，分別於南投、嘉義、桃園、雲林與高雄等地，緝獲國內四層負責接貨的楊姓等5名嫌犯到案，隨後持續追查至上月

30日，先後破獲19處分裝場，起獲依托咪酯粉末341公克、煙油逾5公斤與煙彈126顆，以及海洛因、安非他命、毒咖啡包等各式毒品，再逮林等26名嫌犯到案，全案共計有8人遭檢方聲押獲准，初估這些毒品市價達5000萬元。

警政署表示，為強化執法力道，修正「查緝毒駕作業程序」，經攔查具毒駕徵候並以唾篩檢測呈陽性或拒測者，均得依（準）現行犯逮捕，加上司法院修正刑事訴訟法，正式將毒駕列入「預防性羈押」事由後，本月13日雙箭齊發同時上路。另各地方檢察署將嚴審毒駕被告易科罰金要件，期有效隔離毒駕犯嫌持續危害，內政部也積極與交通部研議「毒駕同車乘客連坐罰」及「強化毒癮者駕照管理」等多項交通法制措施，禁絕毒駕者上路機會。#

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