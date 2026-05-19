詐團歪風！公益團體公開帳戶遭冒用 賈永婕、前移民署長皆受害

圖左為前移民署長莫天虎、右為台北101董事長賈永婕。（本報合成）

近年詐騙集團手法持續翻新，從傳統投資詐騙、假網購到假客服話術，逐步延伸至更具隱蔽性的操作模式。近期更出現將原本供社會大眾自由捐款、具備公開透明機制的公益團體募款帳戶，反向利用為「測試帳號」的情形。詐團透過假抽獎、假活動或小額匯款等方式測試帳戶金流反應，不僅造成部分民眾受騙，也使公益團體在毫無涉案情況下，被捲入詐騙金流爭議，令相關單位不堪其擾。

公益團體帳戶遭冒用的問題屢有發生。例如，大同集團第四代、凱銳光電董事長林傳凱所主導的「傳德慈善基金會」，去年即曾遭遇相同手法利用；此外，由台北101董事長賈永婕擔任理事長的「台灣永婕美少女慈善協會」，其捐款帳戶曾遭詐團作為測試帳號；前移民署長莫天虎擔任理事長期間的「中華救助總會」，其帳戶亦曾遭以相同手法利用，相關案件移送偵辦後，檢方均予以不起訴處分。

請繼續往下閱讀...

由於公益團體為便利民眾捐款，依法必須公開帳戶資訊，卻也因此成為詐團隨機測試、誘導被害人小額匯款的工具。一旦有被害人依指示匯入金額，即可能被用作後續話術或金流包裝，使部分公益團體在未涉不法情況下，頻繁捲入刑事程序。據了解，即便警方於偵辦初期檢視被害人筆錄及相關金流後，認為遭指控的慈善單位欠缺犯罪嫌疑，為避免質疑「吃案」，實務上仍多依法移送檢方偵辦。

曾承辦相關案件的檢察官指出，若確認涉案帳戶為依法設立的公開募款帳戶，且金流無異常提領情形，並查無積極證據或具體事證足以認定基金會人員涉入詐欺或協助詐欺行為，通常不得僅以告訴人匯款至該帳戶的事實，即推論基金會涉有犯罪嫌疑。

為此，警政署於113年已函示相關配套機制。檢方偵辦此類案件時，若符合前述要件，即可不再傳喚負責人到庭說明，並多直接作成不起訴處分，以建立處理「防火牆」，避免司法資源重複耗費，同時降低對公益團體正常運作的干擾與影響。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法