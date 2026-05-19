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    首頁 > 社會

    遏止北宜公路飆車、改裝歪風 新店警開罰4個月金額破2百萬

    2026/05/19 12:34 記者陸運鋒／新北報導
    新店分局今年1月至4月期間，在北宜公路共取締違規變更車體設備278件、無照駕駛152件及危險駕駛11件，累計罰單總金額預估高達214萬元。圖非違規車輛。（記者陸運鋒翻攝）

    新店分局今年1月至4月期間，在北宜公路共取締違規變更車體設備278件、無照駕駛152件及危險駕駛11件，累計罰單總金額預估高達214萬元。圖非違規車輛。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市新店警分局為防制交通事故，強力遏止北宜公路危險駕駛及違規改裝車輛歪風，每逢假日於多處重要彎道展開強力執法，並密集布設移動式測速照相，據統計，今年1月至4月期間，北宜公路共取締違規變更車體設備278件、無照駕駛152件及危險駕駛11件，累計罰單總金額預估高達214萬元。

    新店分局今指出，上週假日期間，更會同監理機關擴大辦理聯合稽查，展現維護山道安全的堅定決心，該次聯合稽查行動中，共強力攔查汽車3輛、機車126輛，共計開罰變更車體設備17件、無照駕駛2件、越級駕駛1件、超速28件及嚴重超速2件，對心存僥倖的違規駕駛祭出鐵腕。

    警方呼籲，北宜公路沿線彎道眾多，違規改裝及超速飆車不僅危及自身安全，更嚴重影響在地居民生活品質，將持續與監理機關密切合作，不定期、不定點展開高強度執法，請駕駛人切勿以身試法，共同守護山道安全與寧靜。

    每到假日北宜公路都有超跑、重機前往跑山，新北市新店分局警方不定期會同監理機關擴大辦理聯合稽查。（記者陸運鋒翻攝）

    每到假日北宜公路都有超跑、重機前往跑山，新北市新店分局警方不定期會同監理機關擴大辦理聯合稽查。（記者陸運鋒翻攝）

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