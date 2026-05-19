驚悚！台中大里80歲老婦雙腳遭輾斷 機車捲車底急送醫

台中市大里區新仁路一段與立仁路口，今天上午11點左右發生汽機車車禍，一名年約80歲老婦人雙腳遭輾斷送醫，機車並被捲進車底。（江和樹議員提供）

台中大里區新仁路一段與立仁路口，今天上午11點左右，發生一起1輛休旅車和1輛自小客車與1輛機車的車禍，其中年約80歲的女騎士，疑似雙腳被輾過骨折，機車還被捲到休旅車底下，台中市消防局獲報到場，將意識不清，雙腳疑似骨折的老婦人送醫，詳細肇事經過和原因警方正在調查釐清中。

台中市消防局今天上午11點2分接獲報案，指稱大里區新仁路1段發生車禍，現場汽、機車相撞，疑似有人腳被車輾過、無受困，立刻派遣十九甲消防分隊到場搶救。

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消防人員到場時，發現一名年約80歲的老婦人，雙腳疑似骨折、意識不清，現場給予救護處置後送往大里仁愛醫院救治。

警方獲報也到場處理，發現一輛機車被休旅車壓到車底下，將調閱監視器釐清車禍發生經過和相關責任。

台中市大里區新仁路一段與立仁路口，今天上午11點左右發生3輛汽機車車禍，一名年約80歲老婦人雙腳遭輾斷送醫，機車並被捲進車底。（江和樹議員提供）

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