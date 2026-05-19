代理檢察總長引議 徐錫祥：維持非常上訴機制不能停

代理最高檢察署檢察總長徐錫祥今日上午出席海巡署記者會。（記者鄭景議攝）

最高檢察署檢察總長提名案日前遭立法院否決，總統賴清德隨後仍指派徐錫祥代理總長，遭民間司法改革基金會等團體公開呼籲收回成命。代理最高檢察署檢察總長徐錫祥今（19）日上午出席海巡署記者會時，首度針對近日引發法界反彈的代理人事案做出回應。徐錫祥強調，最高檢察署具備非常上訴這個重要功能，自己是依法奉命代理，必須維持司法機制運作。

這起爭議起源於前任檢察總長邢泰釗的任期於本月7日屆滿，總統府隨即指派徐錫祥於翌日開始代理總長職務。然而，由於派令中並未明定3個月的代理期限，引發法界與民間團體的質疑。根據法院組織法第66條規定，檢察總長出缺時，總統應於3個月內重新提出人選送交立法院同意，外界認為總統府此舉有規避國會監督、變相無限期代理的疑慮。

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據了解，法務部在今年2月便對此人事僵局有所佈局。當時法務部提前將時任政務次長的徐錫祥調任為最高檢主任檢察官，正是考量若總長提名案未能通過立法院審查，仍可依最高檢主任檢察官的身分代理行使總長職權。

徐錫祥今日起初不願受訪，表示此次記者會不是他的場合，在被記者連續追問後，無奈表示，非常上訴機制的持續運作關係到民眾的司法權益，自己是被指派，奉命依法代理，身為司法官只能恪盡職守，讓最高檢業務維持正常運作，就此而已。

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