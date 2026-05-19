苗栗深夜車禍奪命 90歲老婦橫越馬路遭撞彈飛倒地亡

苗栗市台13線與坪頂東15巷口，昨日深夜發生ㄧ起轎車與行人碰撞車禍，苗栗警方趕往處理。（民眾提供）

苗栗市台13線與坪頂東15巷口，昨（18）日深夜發生轎車與行人碰撞車禍，90歲老婦人拄著拐杖橫越馬路時，不慎被直行的轎車撞及，老婦人被撞彈飛倒地，全身重創，當場無生命跡象，送醫宣告不治；李姓駕駛供稱，當時天色昏暗，未看到前方有行人，當看到已煞車不及，全案今（19）日依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，31歲李姓男子昨晚深夜駕駛轎車由台13線由南往北直行行駛，行經至坪頂東15巷口時，與坪頂東15巷口東往西橫越道路老婦人發生碰撞，老婦人被撞彈飛後倒地，當場無生命跡象，緊急送醫宣告不治。李男未有飲酒情形，他供稱，當時因天色昏暗，未看到前方有行人，當看到時，煞車已來不及而撞上。

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苗栗警分局今天提醒用路人不論駕駛或行人都應隨時保持警覺，駕駛行經行人易穿越路段應減速慢行、注意周遭動態，並確實遵守交通規則，另提醒長輩晨昏或夜晚外出時，應穿著亮色衣物並配戴反光配件以提高能見度，以確保自己與用路人生命安全。

苗栗市台13線與坪頂東15巷口，昨日深夜發生ㄧ起轎車與行人碰撞車禍，圖為肇事的轎車。（民眾提供）

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