預約美甲時間已過起糾紛 她拒盤查又襲警被上銬送辦

呂姓婦人拒絕警方查驗身分，竟出手襲警又辱罵髒話，隨即遭到逮捕送辦。（記者陸運鋒翻攝）

呂姓婦人因預約新北市中和區1家美甲店時間已過，店家無法接客起糾紛而報警，警方到現場時，呂婦散發濃厚酒味且拒絕配合盤查，因此警方要求將其帶回查驗身分時，呂婦突情緒失控攻擊員警並辱罵髒話，隨即遭到上銬逮捕，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，55歲呂婦原訂昨天（18日）下午1時30分，前往中和區景平路的1家美甲店消費，但她足足遲到了30分鐘才現身，而56歲江姓店長因有其他客人預約，無法臨時再安插客人因而婉拒，豈料呂婦聽聞後暴怒起了爭執，店家大感無奈只好報警。

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據知，轄區安平派出所員警接獲糾紛到場後，準備盤查呂婦身分，但她不願配合且渾身酒味，一度想直接離開，隨即被員警抓住手臂限制行動，怎料呂婦突然情緒失控，不斷捶打員警左手且辱罵三字經。

警方指出，由於呂婦不斷攻擊員警，經多次警告切勿再犯，她仍持續攻擊員警手部並辱罵髒話，隨即將其依現行犯上銬逮捕，全案警詢後依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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