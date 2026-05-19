基金會募款帳戶遭詐團冒用！ 大同第4代林傳凱遭控詐欺不起訴

大同集團第4代凱銳光電董事長林傳凱。（資料照）

大同集團第4代、凱銳光電董事長林傳凱，一手打理的「傳德慈善基金會」，去年底遭詐騙集團暗中冒用，將合法的公開募款帳戶當作測試工具，導致高達31名無辜民眾誤信網路抽獎、占卜話術而匯入款項，林傳凱被依幫助詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。台北地檢署承辦檢察官丁維志認為，基金會金流均屬正常且早已公告防詐，衡酌全案證據後，依法予以不起訴處分。

現年44歲的林傳凱為大同集團林挺生家族二房次子林鎮源之子，亦為外界熟知的「名人姻親」，其妻蔡旻紋為歌手蔡依林之姊。「傳德慈善基金會」由大同集團創辦人林挺生二房林鎮源之妻溫靜如女士成立，林傳凱現為董事長，其妻蔡旻紋亦參與相關事務；該基金會長期投入弱勢家庭急難救助，在公益領域具一定知名度。

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本案源於詐騙集團以社群媒體抽獎、占卜等話術誘騙被害人匯款，民眾誤將款項匯入該基金會於銀行設立的公開募款帳戶，累計共31名被害人報案。據了解，林傳凱於警詢時表示並不知情，後續則被依幫助詐欺取財、違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

不過，檢方調查，該帳戶為基金會依法設立的合法公開募款帳戶，且基金會早於案發前即在官網明確公告防詐提醒，強調未曾透過臉書、Instagram、Threads或LINE等社群平台辦理抽獎或要求匯款換取資格，並說明所有退款均採「原帳戶退回」機制，顯示已具備相當防範措施。

檢方另檢視帳戶金流發現，2025年6月至12月間帳戶雖有密集小額如新台幣38元、50元等捐款匯入，但未出現典型人頭帳戶常見的短時間大量提領或異常轉出情形，資金流向屬正常募款運作模式。

檢察官丁維志也綜合三大理由說明不起訴原因，首先，本案與典型人頭帳戶案件不同，林傳凱並無幫助詐欺或洗錢犯意，無不法獲利動機。其次，基金會帳戶由機構自行管理，未交付存摺、提款卡或密碼，並未脫離控制範圍；再者，慈善機構仰賴募款運作與社會信譽，若涉詐恐導致帳戶遭凍結並重創營運，經衡酌全案證據，認定尚不足以證明林傳凱涉案，因此依「無證據不得認定犯罪事實」原則，予以不起訴處分。

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