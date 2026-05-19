詐騙集團難買帳戶 議員要求警局杜絕離境外籍移工留下手機帳號、帳戶及交通工具成詐騙工具

多位市議員要求警察局重視離境移工所留的手機號碼、帳戶及交通工具等淪為詐騙集團詐騙工具。（記者蘇金鳳攝）

詐騙集團的詐騙手法愈來愈高，民進黨多位市議員表示，詐騙集團因為帳戶愈來愈不容易，價格愈來愈高，詐騙集團鎖定外籍移工，尤其是逃逸外勞遭遣送，留下手機帳號、帳戶及交通工具被詐騙集團買走的比例相當高，要求警察要杜絕，外籍移工或者逃逸外勞留下的手機帳號、帳戶及機車成為詐騙集團的工具。

警察局長吳敬田表示，中央跟地方者都有在做，只是沒有特殊專案在處理，台中市去年11月21日成立專案小組，至今對失聯及出境移工的車輛進行調查有3385輛異常的車輛註銷，路上查到就查扣，停話798門，由於是否跟詐騙有關無法實際反應，但涉及到詐騙的金融機構帳戶告誡數量可看出，2024年1259件，2025年降588件，去年底成立專案，今年至4 月只有37件 ，顯示出境及失聯移工涉及詐騙帳號有減少。

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市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿今天針對逃逸外勞被遭遣送前，所留下的手機號碼、帳號及車輛可能成為詐騙集團覬覦的問題。

謝志忠表示，政府極力宣傳民眾帳戶不要隨便提供給他人，因此詐騙帳戶愈來愈難買，10年前買帳戶約2萬元，現在要5至20萬。

他擔憂的表示，因為愈來愈難買，很多外籍移工尤其是逃逸外勞被成為詐騙集團盯上，在逃逸外勞被遣送前，其留下手機號碼、帳號及車輛就被詐騙集團所購買。

謝志忠強調，很多逃逸勞工所留下3項，淪為詐騙集團所使用的工具的機率很高，因為詐騙集團只要多花五千元就可買走，全國逃逸外勞近十萬，要向警政署建議，要杜絕外籍移工離境後，其帳號、手機及交通工具淪為詐騙工具。#

警察局長吳敬田表示，已在去年成立專案小組處理。（記者蘇金鳳攝）

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