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    過期14年肉品改標販售 高雄柏昇冷凍食品夫妻檔起訴求重刑

    2026/05/19 11:20 記者蔡清華／高雄報導
    查扣逾期肉品約12.4公噸。（記者蔡清華翻攝）

    查扣逾期肉品約12.4公噸。（記者蔡清華翻攝）

    高雄市仁武區柏昇冷凍食品公司供應肉品給多家星級飯店及餐飲業，遭檢舉販售逾期肉品，2024年檢調前往位於仁武和林園的倉庫和公司，查扣逾期肉品約12.4公噸，其中鵝肉過期超過14年，橋頭地檢署偵結起訴負責人謝全勝、林桂菊夫妻檔，向法院求處重刑。

    橋檢指揮調查站等單位，2024年7月9日前往柏昇冷凍食品位於仁武、林園地區兩處倉庫及食品行，及負責人住處執行搜索，當場在冷凍倉庫及出貨貨車上查獲逾期肉品共計約 1 萬 2450 公斤。被告以低價大量收購即將過期的牛、豬、雞、鴨、鵝肉等各式冷藏肉品，重新混充包裝改標後以冷凍肉品出售。

    被查獲的逾期肉品中，鵝肉部分有效期為2010年5月8日，過期超過14年，其他如下腳肉效期為2016年、鴨肉2018年、豬肉2020年、雞肉2021年等。這些逾期肉品流向高市星級餐廳。檢方認謝、林兩人涉犯刑法虛偽標示罪，以及詐欺罪嫌疑重大，分別諭知40萬元及20萬元交保。

    檢方表示，被告視消費者大眾之食品安全為無物，矢口否認犯行，犯後態度惡劣，建請法院從重量刑，不得給予緩刑，另柏昇公司建請法院科處罰金500萬元，扣案之逾期肉品1萬2450公斤沒入。

    檢調前往冷凍食品倉庫及食品行執行搜索。（記者蔡清華翻攝）

    檢調前往冷凍食品倉庫及食品行執行搜索。（記者蔡清華翻攝）

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