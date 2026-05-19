環保志工偷上百雙鞋藏家中 高雄里長廣播協尋失主

鄭男家中起出上百雙鞋子，里長呼籲失主盡速領回。（民眾提供）

高雄市大寮區翁園里長蔡順豐在臉書PO出辦公處滿是鞋子圖文，今（19）日還透過廣播請遺失鞋子民眾認領。原來大寮翁園、琉球里最近遺失大量鞋子，民眾根據監視器報警並會同里長找到元凶，沒想到偷竊的人竟是當地熱心的環保志工鄭男，並在他家起出上百雙各式鞋子，鄭領有身心障礙手冊，被害人、里長當場向警方求情放他一馬，不過警方仍依竊盜罪嫌將鄭送辦。

蔡順豐表示，10餘天前就陸續有人向他反映住家外鞋子不翼而飛，後來有被害人從監視器發現鞋子是遭偷竊，向轄區林園警分局報案，警方向他詢問是否認識影中人，一看竟是該里的環保志工42歲鄭男。一行人前往鄭男住家，起出上百雙各式鞋子，鄭男說不出偷鞋子動機，被害人看到鄭男罹病，蔡順豐體念他每天打掃鄰里，都向員警求情。

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蔡將鞋子全數帶回里辦公室，透過廣播及網路社群公告周知，呼籲大家領回鞋子，但前來領取的人還不多。

林園警分局表示，11日下午4時獲報至大寮區翁園路處理民眾門外拖鞋遺失案件，並請里長到場協助，經查該名鄭男以拾荒為業，隨意撿拾民眾鞋子攜回家中。警方說，雖尚未有人提出告訴，惟仍涉及刑法竊盜罪嫌，分局已主動調查函送高雄地檢偵辦。

里辦公室前堆滿鞋子。（民眾提供）

一包包鞋子從鄭男住家運回里辦公室供認領。（民眾提供）

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