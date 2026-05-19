為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    環保志工偷上百雙鞋藏家中 高雄里長廣播協尋失主

    2026/05/19 11:16 記者洪臣宏／高雄報導
    鄭男家中起出上百雙鞋子，里長呼籲失主盡速領回。（民眾提供）

    鄭男家中起出上百雙鞋子，里長呼籲失主盡速領回。（民眾提供）

    高雄市大寮區翁園里長蔡順豐在臉書PO出辦公處滿是鞋子圖文，今（19）日還透過廣播請遺失鞋子民眾認領。原來大寮翁園、琉球里最近遺失大量鞋子，民眾根據監視器報警並會同里長找到元凶，沒想到偷竊的人竟是當地熱心的環保志工鄭男，並在他家起出上百雙各式鞋子，鄭領有身心障礙手冊，被害人、里長當場向警方求情放他一馬，不過警方仍依竊盜罪嫌將鄭送辦。

    蔡順豐表示，10餘天前就陸續有人向他反映住家外鞋子不翼而飛，後來有被害人從監視器發現鞋子是遭偷竊，向轄區林園警分局報案，警方向他詢問是否認識影中人，一看竟是該里的環保志工42歲鄭男。一行人前往鄭男住家，起出上百雙各式鞋子，鄭男說不出偷鞋子動機，被害人看到鄭男罹病，蔡順豐體念他每天打掃鄰里，都向員警求情。

    蔡將鞋子全數帶回里辦公室，透過廣播及網路社群公告周知，呼籲大家領回鞋子，但前來領取的人還不多。

    林園警分局表示，11日下午4時獲報至大寮區翁園路處理民眾門外拖鞋遺失案件，並請里長到場協助，經查該名鄭男以拾荒為業，隨意撿拾民眾鞋子攜回家中。警方說，雖尚未有人提出告訴，惟仍涉及刑法竊盜罪嫌，分局已主動調查函送高雄地檢偵辦。

    里辦公室前堆滿鞋子。（民眾提供）

    里辦公室前堆滿鞋子。（民眾提供）

    一包包鞋子從鄭男住家運回里辦公室供認領。（民眾提供）

    一包包鞋子從鄭男住家運回里辦公室供認領。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播