集資150萬投資靈骨塔位 北市男代辦買賣險淪詐騙車手

警方勸說洪男恐遭詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

35歲洪姓男子上月聽信友人介紹，認為購買靈骨塔位能獲取高額投資報酬，不僅自己投入資金，還熱心幫忙其他合資人代辦買賣，將高達150萬元資金集中至自己帳戶，所幸他前往台北富邦銀行民生分行銀行臨櫃提款、準備與銷售人員面交時，行員察覺異狀並通報警方，員警及時趕赴現場處理，成功攔阻這場騙局。

台北市松山警分局今天說明案情，當時三民派出所員警徐碩伶與林錦飛到場，仔細檢視洪姓男子與相關人士的通訊對話紀錄，立刻發現內容充滿許多不合理的疑點，警方進一步針對洪男所稱的投資標的進行系統查詢，赫然發現該項目早有多起通報詐騙紀錄，員警向洪男說明，詐騙集團經常假冒知名殯葬設施的銷售人員，利用偽造的塔位憑證誘騙投資人掏錢，這是相當常見的假投資手法。

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為讓被害人徹底清醒，警方更嚴肅提醒洪男，他將其他人的資金匯入自己帳戶，並打算一併提領面交的行為風險極高，一旦這筆錢被詐騙集團拿走，他除了自己受害，這種代辦行為恐會被司法機關認定為詐欺車手，進而面臨警方的刑事調查。

在行員與員警不斷的勸說與分析下，洪男終於驚覺事態嚴重，決定先親自前往實地確認買賣狀況，當場放棄提領150萬元現金。警方呼籲民眾，面對各種標榜高報酬的投資訊息務必謹慎查證，若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線求證，以免積蓄化為烏有。

攔阻詐騙的三民派出所警員徐碩伶（左）、林錦飛（右）。（記者姚岳宏翻攝）

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