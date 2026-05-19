偷拍4女童如廁猥褻1女 才藝班狼師判刑9年2月定讞

最高法院判刑定讞。（記者張文川攝）

新北市1家才藝補習班負責人兼教師范揚祖，先後偷拍4名國小女學童如廁裸露下體的畫面，甚至不顧一名少女腳踢抗拒仍強摸下體猥褻，高等法院更一審去年依兒少性剝削防制條例之「違反兒童意願被拍攝性影像罪」、刑法強制猥褻等罪，將范男判處9年2月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，現年67歲的范男，自2014年起開設才藝補習班並負責招生、授課等業務，於2022年11月至2023年10月間，偷拍3名國小女學童如廁時裸露下體畫面。

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另於2024年1月，范男在補習班教室不顧12歲國一少女用腳踢踹抵抗，強行撫摸她的下體，還偷拍她的如廁畫面。

范男審理時承認偷拍四女童如廁風光，但猥褻部份僅承認隔著內褲撫摸，還辯稱對方未拒絕，沒有違反意願。

新北地院斥責范男明知被害人皆年紀幼小，竟為逞一己性慾，利用開設補習班之便，拍攝如廁畫面甚至強加猥褻，造成少女身心重創，嚴重影響人格及身心健全發展，犯後否認犯行，被害人不願與和解原諒，故量處9年2月徒刑。

二審高院考量犯後態度不佳，加重改判10年徒刑，最高法院撤銷發回；高院更一審回復一審的9年2月徒刑，最高院駁回范男上訴，全案定讞。

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