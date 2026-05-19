花蓮台9線駕駛自撞路樹翻覆 送醫搶救不治

花蓮台9線178公里、新城鄉加灣段處南下車道今（19）日清晨發生一起死亡車禍。（民眾提供）

花蓮台9線今（19）日清晨發生一起死亡車禍。謝姓男子駕駛白色休旅車經台九線178公里、新城鄉加灣段處南下車道時，不明原因突然失控自撞路樹，整輛車隨即翻覆，車體嚴重變形。警消獲報趕抵現場，動用機具破壞車體才把謝男救出，惟其當場已無呼吸心跳，經緊急送醫院搶救，仍於上午9時19分宣告不治。

新城警分局初步調查，車禍發生於今日清晨6點多，21歲謝姓男子駕駛白色 Toyota RAV4 休旅車行經台九線178公里不明原因自撞，粗大的路樹被攔腰撞斷，休旅車繼續向前行進並翻滾道路邊，強大的撞擊力造成休旅車車頭全毀，車體嚴重變形，駕駛被卡在座艙內。

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至於謝姓男子為何在筆直路段失控自撞，是因疲勞駕駛、身體不適、車速過快抑或機械故障，仍待警方調閱監視器與後續採證調查釐清。警方呼籲，台9線部分路段地形筆直，駕駛人常因道路單純而掉以輕心，呼籲用路人應隨時注意車前狀況、依速限行駛，並嚴禁疲勞駕駛或超速，避免類似悲劇重演。

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