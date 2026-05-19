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    拔染黑陣頭毒瘤！警推「第三方警政」 聯手縣市政府逼黑幫現形

    2026/05/19 11:04 記者姚岳宏／新北報導
    大甲媽日前在彰化市遶境傳出暴力衝突。（資料照）

    大甲媽日前在彰化市遶境傳出暴力衝突。（資料照）

    日前大甲媽祖遶境與北港朝天宮接連爆發暴力衝突，警政署為徹底瓦解隱身宮廟與陣頭的黑幫勢力，準備祭出「第三方警政」手段，跳脫單純執法逮捕，改以結合各行政機關施以鐵腕，未來將透過勒令歇業、強制拆除或斷水斷電等行政干預手段，大幅提高違法成本，徹底斬斷幫派依附空間，不過，此項跨局處的強勢作為，極需各縣市政府的鼎力配合，實務推動上仍面臨一定的難度與挑戰。

    刑事警察局專家指出，「第三方警政」的管理策略，核心概念在於治安維護不能單打獨鬥，必須由警察與其他行政主管機關攜手合作，警方將擴大運用行政力量、預防並消除犯罪根源，透過結合建管處、消防局、衛生局或國稅局等單位，針對幫派投資、經營或圍事的據點進行聯合稽查，利用非刑事的法律手段進行強力干預。

    一旦查獲不法或違規，主管機關即可依據情節輕重，祭出重罰、廢止許可、撤銷營業登記甚至強制拆除等處分，若涉及刑事責任，則移請檢警另案追訴，藉由大幅增加業者的違法成本，迫使利害關係人主動拒絕不法分子進入。然而，要達成全面封殺的成效，關鍵在於地方政府各局處是否願意積極配合警方行動，惟這部分由於地方事務盤根錯節，還有待共識努力。

    日前大甲媽祖遶境與北港朝天宮接連爆發暴力衝突，為防堵黑幫滲透宗教民俗活動，一再造成民眾負面觀感，警方自4月27日起啟動為期10天的區域同步掃黑專案，聯合6個縣市動員2011名警力，一舉瓦解12個犯罪組織並逮捕68人。警政署強調，未來除了維持快速打擊的模式，更將透過相關行政裁罰，徹底截斷黑幫生計金流。

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