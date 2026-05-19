天逸前董座溫峰泰涉非常規交易、特別背信 100萬交保

圖為溫峰泰2021年訊後被諭令200萬元交保並限制出境。（資料照，讀者提供）

天逸財金科技前董事長溫峰泰曾涉非法吸金逾10億元，再涉嫌於掌控上櫃公司寶島極光（後更名富育榮綱）期間，斥資1300餘萬元向中國天逸武漢公司購買效益不明軟體，並違規投入200萬美元購買旗下基金。台北地檢署昨指揮搜索約談，複訊後依違反特別背信等罪，諭知溫男100萬元交保，另陳姓副總、張姓工程師等3人分別以10萬至50萬元交保，均限制住居及出境出海。

天逸集團為國內供應鏈金融與應收帳款承購系統的重要業者，全台高達95%的銀行，其企業融資、貿易金融等後台資訊系統皆由天逸承作，在金融科技市場具有高度市占。天逸過去也多次承接經濟部、中小企業信用保證基金等大型專案，包含配合政府新南向政策推動的「台灣新南向金融科技服務平台（TWFIN）」，當初亦由天逸負責建置。

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檢調調查，溫峰泰曾任天逸財金科技服務公司董事長，2018年間取得上櫃公司寶島極光（改名後為富育榮綱）經營權後，涉嫌利用公司資金進行多項非常規交易。其中，寶島極光於2020年間，疑未依公司「取得或處分資產處理程序」等內控制度，並花費1300萬餘元向中國天逸武漢公司購買一套「跨境貿易供應鏈金融系統」軟體，但該系統對寶島極光實際營運並無明顯效益。

寶島極光同年另涉嫌違反公司取得或處分資產程序，斥資約200萬美元（約新台幣6500萬元）購買天逸集團旗下基金，相關交易疑涉不合常規，疑損及公司及股東權益。檢調另查出，2018年至2020年間，另有20多名員工實際替天逸集團工作，但薪資及勞健保卻由寶島極光負擔，涉嫌以公司資源支應非營運所需人事成本，涉犯證券交易法特別背信罪。

此外，檢調2021年曾獲報，溫峰泰旗下公司自2013年起，涉嫌以投資天盈「利保多」方案或借款給天盈公司等名義，違法招攬投資。另自2015年起，溫等人疑透過「基金隊長」網站，陸續推出利保多、加利寶及保理創新基金等投資商品，對外招攬資金，初估涉非法經營收受存款業務，不法吸金逾10億元，當時檢方訊後依違反銀行法，諭令溫峰泰200萬元交保並限制出境。

涉案的陳姓副總50萬元交保，並限制住居及出境出海。（記者劉詠韻攝）

張姓工程師限制住居。（記者劉詠韻攝）

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