女車手另案交保才5天又「上班」， 被逮判刑2年。（資料照）

何姓女子加入詐騙集團擔任面交車手，今年1月9日才剛現身騙走苗栗縣一名陳姓男子230萬元假投資款，隨後她因另案被捕，去年1月中剛拿到交保處分，竟短短5天又「重操舊業」，何女之後被警方逮捕。苗栗地院法官近期審理後，依三人以上共同詐欺取財罪，判處何女有期徒刑2年。

判決書指出，何女於民國去年底加入由通訊軟體LINE暱稱「陳豪傑」、「Andy」等人組成的詐騙集團。該集團成員以假身分聯絡陳姓男子，佯稱操作虛擬貨幣可以穩賺不賠。陳男信以為真，於今年1月9日下午，在苗栗縣頭份市住處，將230萬元現金親手交給前來取款的何女。

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何女得手後隨即將款項上繳，隨後她因他案於1月17日獲得交保，但何女交保短短5天後，又於1月22日聽從集團指示，再度前往陳男住處欲面交200萬元；此時陳男已驚覺受騙並報警處理，當何女再度現身準備收錢時，被現場埋伏的員警一舉逮捕。

何女稱，首度與陳男面交獲得5000元報酬，第二度前往面交時身上被搜出2100元現金為詐團給予的車資；檢方起訴指出，何女惡性重大，另案交保後隨即再犯，嚴重忽視他人財產，向法院具體求刑3年3個月。

法官審酌後，考量何女在審理中皆坦承不諱，在集團內屬於聽命行事的基層角色，依三人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑2年。

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