房仲夫出軌小三同遊越南 超商買保險套成鐵證判賠50萬

台中擔任房仲的人夫出軌小三，不但同遊越南還買保險套，元配提告求償100萬元，台中地院法官判賠50萬元。（記者陳建志攝）

台中一名人夫阿明（化名）出軌小三莉莉（化名），兩人不但同遊越南住同房，還被元配小楨（化名）抓包在莉莉住處附近超商買保險套，小楨因此身心大受打擊，出現環境適應障礙、睡眠障礙，向兩人提告求償100萬元，阿明雖坦承兩人交往、買保險套，但否認發生性行為，但法官不信，判決兩人要連帶賠償小楨50萬元。

判決指出，從事房仲的人夫阿明（化名）和太太小楨（化名）2015年9月結婚，並育有小孩，但阿明卻和莉莉（化名）發生婚外情，遭小楨發現兩人同遊越南，還到莉莉住處附近的超商買保險套，造成她身心大受打擊，出現環境適應障礙、睡眠障礙，提告侵害配偶權求償100萬元。

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台中地院審理時，阿明坦承有和莉莉交往，並一同前往越南出遊同住一房，也曾到莉莉住處附近的超商買保險套，但辯稱兩人未曾發生性行為；莉莉則是未出庭，也未提出書狀作何聲明或陳述。

法官從小楨提出，阿明和莉莉共同到越南旅遊時購買的越南4G上網SIM卡訂單網頁、電子機票網頁、訂房紀錄網頁、兩人間的LINE通訊軟體及臉書帳戶通聯記錄，以及阿明坦承購買保險套，認定兩人同房進而發生親密性行為符合常情，兩人交往已超出一般正常男女社交分際，嚴重侵害小楨的配偶身分法益。

法官審酌小楨所受的精神上痛苦程度，加上雙方的身分、地位及經濟狀況，判決阿明和莉莉應連帶賠償50萬元，可上訴。

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