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    首頁 > 社會

    大甲地下停車場「神祕紅車」停3年積欠22萬餘元 女車主人間蒸發

    2026/05/19 08:27 記者張軒哲／台中報導
    紅色轎車停放大甲文昌國小地下停車場逾3年，覆蓋灰塵，引起議論。（記者張軒哲攝）

    紅色轎車停放大甲文昌國小地下停車場逾3年，覆蓋灰塵，引起議論。（記者張軒哲攝）

    台中大甲區文昌國小地下公有停車場，有一部紅色轎車自2023年5月2號上午停進入地下室後，一停就是3年，來自桃園的女車主自此失聯，大甲區公所多次寄出催繳費通知，卻無法聯繫到女車主，公所一年前聯繫上車主的姊姊，停車一天200元累計，目前欠費達22萬1580元，對方喊窮，姊妹皆不願出面處理；市府將研議專案拖吊移置、依法追繳相關欠費。

    大甲文昌國小周邊停車住戶近年皆知有一部紅色國產轎車，長年停放，不曾移動，整部車覆上灰塵，輪胎也消風，不少車主每次停車，不忘留意一下，這部紅車開走了沒，引起大甲民眾議論。

    大甲區公所顏金源表示，停車最高單日累計200元，轎車停放逾15日後，即依規定通知車主移車並繳費，多次行文車主戶籍地都被退件，後來透過監理單位，輾轉聯絡到車主的姊姊，但對方說，連絡不到妹妹，22萬多元，也無力幫忙繳清，還一度要求打對折或分期付款，但相關費用仍須依規定辦理，最後仍無下文。

    顏金源表示，有函請台中市停車管理處協助拖吊，惟受限地下停車場高度，一般拖吊車無法進入，因此目前持續函知車主儘速繳費及移車，研議由專業人員先行將車輛移置至停車場外，再由停管處拖吊至豐原車輛保管場保管，後續將依法向車主追繳停車費及相關拖吊費用。

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