灰衣怪客尾隨落單女 台南警方加強巡邏

一名女子自稱夜間遭灰衣怪客持手機拍攝尾隨，嚇躲超商半小時脫身並發文示警。二分局指出未獲報案，將加強巡邏。（記者王捷攝）

台南驚傳怪客尾隨！一名女子獨自深夜走在中西區衛民街附近，遭一名全身穿灰衣的中年男子持手機拍攝，甚至一路尾隨至停車處，讓她嚇到狂奔超商躲避半小時才脫身，事後發文示警。警二分局強調，目前未有受害人報案，但會加強巡邏，也呼籲民眾感到危險立即報案。

這名女網友發文指出，當天晚間10點訂了餐廳，獨自在路邊時，察覺對面停車場有一名行跡可疑的男子手持手機疑似直指著她拍攝，怪客頭戴安全帽、口罩及眼鏡，全身穿著灰色衣物刻意隱蔽面容，她發現異狀後，灰衣男隨即躲至汽車後方，卻又不時探頭觀察。女子在通話的8分鐘內，持續留意該男異常舉動，心生警覺決定迅速離開現場前往取車。

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未料當女子返回機車停放處，坐在車上準備離去時，一回頭竟發現該名灰衣男已悄悄尾隨其後，躲藏在騎樓柱子後方，雙方距離極近。灰衣男見行跡敗露雖後退一小步，手中依然舉著手機。面對陌生男子逼近，女子感到極度恐懼，立刻狂奔至鄰近超商求助。她在店內驚恐躲藏將近半小時，確認外頭暫無危險後，才敢呼叫計程車返回住處。

事後女子在社群平台發文，坦言當下既害怕又氣憤，懊悔因驚嚇未立即報警，她提醒女性，夜間行經該路段及停車場時務必提高警覺。對此，二分局指出，目前尚未接獲報案，呼籲民眾若遇到類似跟蹤情況，應保持冷靜並盡速報案，以利員警趕赴現場查處。同時，警方也會加強周邊巡邏，防範不法情事發生。

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