國道一號北上終點旁民宅起火 濃煙影響行車視線 熱心民眾幫忙疏導車流

基隆市自來街民宅火警現場火勢猛烈，火舌直接竄出。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市消防局今日晚間9時50分，接獲民眾報案指出，位於自來街某處民宅2樓，冒出陣陣濃煙，立刻派員搶救。消防隊抵達時，發現該處1、2樓均冒出濃煙，隨即佈線射水。周邊剛好是國道一號中山高速公路北上終點，不少車輛受到濃煙影響，行駛速度緩慢，所幸義消及熱心民眾協助指揮，幫路過車輛脫困。

消防局獲報出動仁愛、暖暖、中山、七堵、安樂分隊及第二大隊前往搶救。抵達時發現濃煙已直竄天際，初步詢問並無人員受困，趕緊佈線射水，進行搶救。

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消防隊員初步查看，起火的民宅1、2樓均有火光，且冒出陣陣濃煙，幸好屋主並不在屋內，初步詢問無人員傷亡。

消防隊員仍持續搶救中，因濃煙密布造成周邊交通視線受阻，警方也派員到場進行交通疏導。起火原因有待火勢撲滅後，由鑑識人員採證釐清。

火舌吞噬一樓店面，消防隊員佈線射水搶救。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員佈線射水，壓制住火勢。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市自來街火場周邊剛好是國道一號中山高速公路北上終點，受濃煙影響不少車輛行駛速度緩慢，熱心民眾充當交警協助引導車流。（民眾提供）

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