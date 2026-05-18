滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢 法官裁定200萬元交保

法官裁定蔡閔如200萬交保。（資料照）

知名餐飲集團「滿堂紅國際餐飲」負責人蔡閔如，被檢警查出，涉嫌利用旗下多家公司及人頭帳戶，以多層次洗匯手段協助詐團掩飾、提領高達5287萬餘元的贓款與「回水」。台北地檢署今年3月依詐欺、組織犯罪等罪嫌起訴蔡女等18人，並對蔡女具體求刑10年。蔡女日前向法院聲請具保停押，台北地方法院裁定准予200萬元交保，但限制住居及出境出海，並須配戴電子手環接受科技監控。

檢方起訴指出，蔡閔如自民國2025年7月起與詐欺集團勾結，專門負責幫詐團從事提領、收受贓款及將款項回流等工作。檢警層層追查，發現蔡女經手的詐騙金額累計高達5287萬餘元，北檢於今年3月偵結本案，依詐欺等罪起訴蔡女等18人，並對蔡女求刑10年。

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處在押狀態的蔡女日前聲請具保停押，她向法院坦承部分洗錢犯行，先前因覓保無著，但目前已籌得資金，向法官聲請降低保釋金並停止羈押。

法官認為，蔡女雖坦承部分罪名，但仍否認「指揮犯罪組織、3人以上共同以網路對公眾犯詐欺取財」等重罪，犯罪嫌疑仍屬重大。且蔡女不僅過去出國次數極為頻繁，還自承在關島等地置產，甚至先前還有移民計畫。由於她涉嫌在詐團中擔任「指揮、操縱」的要角，考量其刑責恐甚重，也增加其逃亡動機。

法官審酌蔡女已被羈押相當時日，應知所警惕，考量其涉案情節、身分與資力後，認定若給予高額具保金，並輔以嚴格的限制住居等處分，應足以產生心理拘束力，無繼續羈押之必要。北院最終裁定蔡女得以200萬元具保，但限制住居，並限制出境、出海8個月，同時不得接觸同案被告與證人、每週二與週五必須定期向轄區派出所報到，更必須配戴電子手環。

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