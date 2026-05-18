為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉肢體性騷黃世杰女助理 八德呂姓地方仕紳20萬元交保

    2026/05/18 21:51 記者鄭淑婷／桃園報導
    八德區呂姓地方仕紳被控涉嫌肢體性騷黃世杰女助理，18日晚間由桃檢檢察官訊問後，諭知20萬元交保。（資料照）

    八德區呂姓地方仕紳被控涉嫌肢體性騷黃世杰女助理，18日晚間由桃檢檢察官訊問後，諭知20萬元交保。（資料照）

    民進黨桃園市長參選人黃世杰隨行女助理，在八德區餐會活動遭到地方仕紳肢體性騷，被害人今（18）日由市議員許家睿、黃瓊慧與團隊陪同報案，桃園地檢署檢察官晚間已通知涉案60歲呂姓男子到案，訊後諭知20萬元交保。

    桃檢表示，今日下午獲悉媒體報導桃園市長參選人之女性助理遭人性騷擾情事，檢察長張春暉甚為重視，立即指派婦幼專組檢察官舒慶涵指揮桃園市警察局八德警分局偵辦，並於今日晚間通知呂男到案，經檢察官訊問後，認呂男於16日晚間在八德區某海鮮餐廳，於該名女性助理隨同參選人拜會與會民眾時，對其為搭肩、拉手等身體碰觸行為，涉犯性騷擾防治法第25條第1項之強制觸碰罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知20萬元具保。

    桃檢強調，尊重女性是文明社會的表現，任何形式的性騷擾皆非社會所能容忍，將秉持嚴正執法立場，對性騷擾行為絕不寬貸，並呼籲身體自主權不容侵犯，唯有彼此尊重、恪守法律界線，切莫以身試法，才能營造安全平等的社會環境。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播