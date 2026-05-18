涉肢體性騷黃世杰女助理 八德呂姓地方仕紳20萬元交保

八德區呂姓地方仕紳被控涉嫌肢體性騷黃世杰女助理，18日晚間由桃檢檢察官訊問後，諭知20萬元交保。（資料照）

民進黨桃園市長參選人黃世杰隨行女助理，在八德區餐會活動遭到地方仕紳肢體性騷，被害人今（18）日由市議員許家睿、黃瓊慧與團隊陪同報案，桃園地檢署檢察官晚間已通知涉案60歲呂姓男子到案，訊後諭知20萬元交保。

桃檢表示，今日下午獲悉媒體報導桃園市長參選人之女性助理遭人性騷擾情事，檢察長張春暉甚為重視，立即指派婦幼專組檢察官舒慶涵指揮桃園市警察局八德警分局偵辦，並於今日晚間通知呂男到案，經檢察官訊問後，認呂男於16日晚間在八德區某海鮮餐廳，於該名女性助理隨同參選人拜會與會民眾時，對其為搭肩、拉手等身體碰觸行為，涉犯性騷擾防治法第25條第1項之強制觸碰罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知20萬元具保。

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桃檢強調，尊重女性是文明社會的表現，任何形式的性騷擾皆非社會所能容忍，將秉持嚴正執法立場，對性騷擾行為絕不寬貸，並呼籲身體自主權不容侵犯，唯有彼此尊重、恪守法律界線，切莫以身試法，才能營造安全平等的社會環境。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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